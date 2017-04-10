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Общество | По сообщениям пензенцев инспекторы задержали 14 пьяных водителей

10.04.2017|12:22
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В региональном управлении ГИБДД подвели итоги проверок водителей на состояние опьянения, которые проводились с 7 по 9 апреля.

Во время операции стражи порядка задержали в нетрезвом состоянии 65 человек за рулем. Примечательно, что 14 водителей были остановлены инспекторами по информации, полученной от граждан, сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения грозит штрафом в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним: в I квартале текущего года количество ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей, увеличилось, по сравнению с январем - мартом 2016-го, на 12% - с 33 до 37.

Граждане могут сообщить о пьяных за рулем в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по номеру 02. При этом необходимо указать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) автомобиля и направление движения.

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Гость|10.04.2017 12:56|

Фото вчерашнее?

Гость|10.04.2017 13:00|

Гость писал(a):

Фото вчерашнее?
не... похоже фото февральское

Гость|10.04.2017 13:15|

А как еще по нашим улицам ездить трезвым?

Гость|10.04.2017 13:16|

Гость писал(a):

А как еще по нашим улицам ездить трезвым?
Дороги как после бомбежки, грязища с газонов вся на дороге, кругом мусор валяется. И еще постоянно какие то шизики зовут всех на субботник.

Имя: Гость
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