10.04.2017 | 15:54

В 2017 году урожай многих пензенских дачников будет зависеть от дорожного покрытия 1-го проезда Титова. 22 апреля автобусы большой вместимости начнут возить горожан на их огороды за пределы Пензы. Но сначала машинам нужно выехать из города, а это проблема: дорога разбита.

«Мы закупили для дачных перевозок низкополые автобусы иностранного производства, чтобы пожилым людям было удобно заходить», - уточнил руководитель транспортного предприятия Владимир Кузнецов.

«За сутки по этой дороге проезжает более 1 000 машин. Все плачут», - добавил главный инженер транспортного предприятия Дмитрий Демченко.

Это место в Заводском районе удачно расположено для ведения бизнеса и перевозок: федеральная трасса совсем рядом. Но предприниматели из-за участка в один километр терпят убытки.

«К нам приезжают и поставщики, и партнеры из других городов и стран. Неприятно, что о Пензе судят по этой дороге», - заметила руководитель предприятия по производству мебели Елена Кузнецова.

«Многие отказались от наших услуг, потому что без материальных потерь для автомобиля проехать здесь невозможно», - посетовала руководитель транспортного предприятия Наталья Наумова.

Проблема ям и канав 1-го проезда Титова длится много лет. А недавно мировой футбол обострил пензенский дорожный кризис.

«К чемпионату мира начали строительство стадиона. Мы это поддерживаем, но тяжелая техника просто добивает нашу дорогу», - заявил Дмитрий Демченко.

Водители говорят, что однажды автобусы не смогут преодолеть эту небольшую часть пути до дач.