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Общество | Мэр Пензы раскритиковал качество ремонта городских дорог

10.04.2017|10:31
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Качество ремонта дорог в Пензе оставляет желать лучшего - такую оценку работы дорожных служб дал глава городской администрации Виктор Кувайцев в ходе совещания в департаменте ЖКХ, которое состоялось в понедельник, 10 апреля.

«Нужно осуществлять круглосуточный контроль за работами по ремонту дорог и тротуаров. Необходимо строго контролировать качество, иначе через месяц мы вновь будем вынуждены ремонтировать те же самые участки», - возмутился мэр.

В качестве примера он привел улицу Бакунина, где, чтобы выровнять положение люка на проезжей части, под него положили кирпичи.

«Это говорит о безответственном подходе к делу. Так дальше не пойдет. Должен быть результат, а не видимость деятельности», - потребовал Виктор Кувайцев.

Меры по усилению контроля поручено принять начальнику Департамента ЖКХ г. Пензы Андрею Скрипкину. Кроме того, к этой деятельности планируется активнее привлекать общественность.

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Гость|10.04.2017 10:51|

где видео совещаний

Гость|10.04.2017 10:51|

Все дороги плохие, а делают еще хуже. Только и сидят ждут когда деньги выделят, сопрут половину, а то и больше и в банкротство отправляются. А на следукющий год под другим названием снова лезут. И ведь никого не посадили, чего же бояться то.

Гость|10.04.2017 10:53|

По Измайлова 58 напротив заправки Лукойл расширили три небольших ямки, накидали туда непонятно что, небрежно утрамбовали, через день снова ямы - такой ремонт лучше бы вообще не начинали! Дорога новая, проложена полгода назад!

Гость|10.04.2017 10:55|

А в арбековской заставе вообще дороги нет и когда строить будут не понятно.

Гость|10.04.2017 10:57|

По Антонова от пожарной части до ул. Нейтральной провели ямочный ремонт, спасибо конечно, что нет таких адских ям, как там были, но ремонт проведен крайне неряшливо, асфальт в ямы кидают, толком с проезжей частью катком не выровняли, теперь едешь как по кочкам..и надолго ли прослужит тоже неизвестно, ремонтируют данную дорогу минимум 2 раза в год

Гость|10.04.2017 11:10|

от ленты до 8 марта можно смело на руках нести машину,да и в центре не лучше дороги

Гость|10.04.2017 11:11|

Гость писал(a):

Гость|10.04.2017 10:55|

А в арбековской заставе вообще дороги нет и когда строить будут не понятно.

А это никого не волнует. Главное домов там побольше нах...чить. И два торговых центра уже почти готовы, и две автомойки через забор друг от друга тоже есть. Какой чудо-архитектор так напланировал застройку???? Какой чудо-чиновник дал разрешение??? А вот дорого там нет действительно. И даже тротуаров нет. И жители там - быдло молчаливое... ну вот и получайте

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