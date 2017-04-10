10.04.2017 | 10:31

Качество ремонта дорог в Пензе оставляет желать лучшего - такую оценку работы дорожных служб дал глава городской администрации Виктор Кувайцев в ходе совещания в департаменте ЖКХ, которое состоялось в понедельник, 10 апреля.

«Нужно осуществлять круглосуточный контроль за работами по ремонту дорог и тротуаров. Необходимо строго контролировать качество, иначе через месяц мы вновь будем вынуждены ремонтировать те же самые участки», - возмутился мэр.

В качестве примера он привел улицу Бакунина, где, чтобы выровнять положение люка на проезжей части, под него положили кирпичи.

«Это говорит о безответственном подходе к делу. Так дальше не пойдет. Должен быть результат, а не видимость деятельности», - потребовал Виктор Кувайцев.

Меры по усилению контроля поручено принять начальнику Департамента ЖКХ г. Пензы Андрею Скрипкину. Кроме того, к этой деятельности планируется активнее привлекать общественность.