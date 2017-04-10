Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 апр 2017|18:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.75  |  $  57.39
 

Общество | Губернатор выразил недовольство темпами благоустройства Пензы

10.04.2017|16:55
Печать

В понедельник, 10 апреля, на видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике работу по наведению порядка в населенных пунктах Пензенской области.

«В минувшую субботу кураторы посетили районы. Сделано очень мало! Много грязи и песка, особенно в областном центре, а бригад не хватает. Надо нанимать людей на весенне-летний период, очищать город. Если мы будем делать в час по чайной ложке, то никогда не приведем Пензу и райцентры в такое состояние, в каком хотели бы их видеть. А я с этим не согласен», - отметил губернатор.

Особенно возмутил главу региона мусор во дворах и на газонах вдоль дорог.

«Еду по улице Ленина - и перед людьми стыдно! Когда благоустроено, хочется остановиться и с людьми поговорить. А когда грязь лежит, а главы администрации нет, сквозь землю хочется провалиться!» - эмоционально высказался Иван Белозерцев, упомянув ситуацию с селом Засечным Пензенского района.

Он также потребовал немедленно привести в порядок кладбища и зафиксировать результаты на фото и видео.

«Неужели люди, которые покоятся на этих кладбищах, не достойны этого? Это дело святое!» - пристыдил губернатор подчиненных.

Напомним: с 20 марта по 22 апреля в Пензенской области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Уже ликвидировали 1 062 свалки, от мусора очистили 2 847 тыс. кв. м газонов, скверов, парков и городских лесов, а также 351 кладбище и ритуальное место. Месячник завершится 22 апреля всеобщим субботником.

0
0
0
0
Гость|10.04.2017 17:38|

Вот это ничего себе! Возмутило это его!

Гость|10.04.2017 17:43|

А что там с субботником? Никто не пошел? А должны были?

Гость|10.04.2017 17:56|

penzainform.ru писал(a):

А когда грязь лежит, а главы администрации нет, сквозь землю хочется провалиться!»
А может нужно не проваливаться, а обеспечить работу подчиненных?

Гость|10.04.2017 18:02|

penzainform.ru писал(a):

Уже ликвидировали 1 062 свалки,
Вы там совсем е...сь?

Гость|10.04.2017 18:08|

Вот интересно мне - возродятся ли в изначальном виде Поливальные Машины? Имею в виду - не на площадях там около Желтого и Белого домов, а вообще - на улицах, тык скыть, для простолюдинов?

Сколько там в зиму - высыпано на дороги пескосоляной дряни? Стопицсоттыщ? Так вот, эта самая дрянь - при ветре - в виде песчаной бури - осаждается в лёгких. Тем более удобренная всякой ГСМ от немеряного количества транспорта. Вам хорошо? Мне нет.

Гость|10.04.2017 18:14|

Если рассматривать как работает. Как начинала работать экономика различных зарубежных стран. Становиться очень хорошо видно. Что основа. Начало. Зарождение, создание, изготовление инновационного Товара, продукта и даже целых отраслей промышленности лежит, находиться в сарае, гараже.

Так возможно предположить что в ряде зарубежных стран:

- отрасль самолётостроение ряда марок самолетов имело свое начало в сарае с вывеской фирмы, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

- отрасль вертолетостроение ряда марок вертолетов имело свое начало в сарае с вывеской, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

-отрасль мотоциклостроение ряда марок мотоциклов имело свое начало в сарае, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

-отрасль автомобилестроение ряда марок автомобилей имело свое начало в гараже, а только потом перешло на конвейер в огромном производственном помещении, здании.

- теоретическое открытие радия, полония в 1898 году произошло не без помощи старого сарая где перерабатывались тонны руды

В гаражах получили свое начало еще ряд инновационных продуктов. Настолько популярных у потребителей, что ежегодная прибыль от реализации данных инновационных продуктов в одной только стране исчисляеться миллиардами рублей.

Кроме того даже зарождение электромобиля в 18 веке имело свое начало в тележных сараях.

И в тележные сараи не разрешили проводить электричество для того чтобы имелась возможность заряжать аккумуляторы электромобилей. В целях противопожарной безопасности. Где же электромобили и где противопожарные технологии

Проверка системы пожаротушения / Check fire suppression systems YouTube

Гость|10.04.2017 18:30|

экономика р а б о т а е т , на рабочем месте

растет ВВП не только от инвестиций, а от наличия новейших технологий в производстве, изготовлении новейших продуктов

зачем в Баден-Вюртемберге находиться порядка 130 научно- исследовательских учреждений

потому что

основа экономического роста это новейший инновационный продукт, новейшие технологии в производстве продукта, который должен пользоваться огромным покупательским спросом

нету спроса на продукт никто его не купит соответственно нет прибыли и экономика не работает

нет производства

для того чтобы новейший инновационный продукт, технология появился необходимо чтобы его ктото где то изобрел, изготовил

и где же его будут начинать изобретать, изготавливать инновационный продукт

не на коленке же его изготавливать напильником

Соответственно должна быть предоставлена хоть какая то возможность на законодательном уровне самостоятельно создать свое частное, индивидуальное рабочее место где возможно изобрести, создать, изготовить инновационный продукт, технологию, пользующийся огромным покупательским спросом.

Гость|10.04.2017 18:33|

Букв много, чо хотел сказать?

Гость|10.04.2017 18:35|

где видео видеоконференции

Гость|10.04.2017 18:40|

Гость писал(a):

где видео видеоконференции
А где видео видеа видеоконференции?

Гость|10.04.2017 18:42|

Как заполнять бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей, миллиардами долларов, миллиардами евро. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини-предприятий, мини-цехов, мини-лабораторий, мини-магазинов, автолавок.

В короткий период времени.

Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Товарищи говорят. Хочешь быть богатым. "Создавай сам условия" для самостоятельного возникновения инфраструктуры производства инновационного продукта, товара.

Создай сам условия на законодательном уровне для возникновения возможностей у своего производителя изготовить инновационные товары, продукты.

Т.е. необходимо всего лишь самому попросить на законодательном уровне дать возможность создать свое частное, индивидуальное рабочее место.

Рабочему, изобретателю, исследователю,ученому, предпринимателю, любому желающему для того чтобы работать необходимо рабочее место.

Место куда есть возможность в соответствии с ГОСт установить станок, рабочий стол, др. оборудование.

Нет рабочего места-нет произведенного инновационного товара, продукта, технологии.

Соответственно нету прибыли от реализации продукции . И нету зарплаты рабочему, исследователю, изобретателю, предпринимателю. Нет отчислений в пенсионный фонд и других отчислений.

Для того чтобы экономика в городе Пензе, Пензенской области заработала и ВВП показывал рост, прирост производимого, изготавливаемого инновационного продукта, товара.

Необходимо всего лишь КОМУ то ГДЕ то наладить производство инновационных товаров, современных продуктов которые имеют огромный покупательский спрос.

Если подумать.

И попробовать самому практически своими руками изготовить любой предмет, продукт пользующийся покупательским спросом.

Становиться ясно, что необходимо,- рабочее место.

Без рабочего места невозможно изготовить,-продукт, инновационный товар.

Не на коленке же собирать инновационный товар, продукт. Конечно.

Если захотеть то возможно и на коленке изготавливать продукт, товар, технологию.

Гость|10.04.2017 18:43|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий.

В короткий период времени. Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации. Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. пишеться прошение о рассмотрение законодательной инициативы

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

телефон приемной администрации Президента Российской Федерации звонок безвозмездный 8 800 200 2316

Председателю Правительства Российской Федерации

Депутатам Государственной думы Российской Федерации

Совету Федерации Российской Федерации

Министерству экономического роста Российской Федерации

Министерству труда и социального развития

Министерству финансов Российской Федерации

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.

В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности :

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов.

С уважением,

Гость|10.04.2017 18:49|

Гость писал(a):

С уважением,
Флаг тебе в руки!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!