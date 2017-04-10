10.04.2017 | 16:55

В понедельник, 10 апреля, на видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике работу по наведению порядка в населенных пунктах Пензенской области.

«В минувшую субботу кураторы посетили районы. Сделано очень мало! Много грязи и песка, особенно в областном центре, а бригад не хватает. Надо нанимать людей на весенне-летний период, очищать город. Если мы будем делать в час по чайной ложке, то никогда не приведем Пензу и райцентры в такое состояние, в каком хотели бы их видеть. А я с этим не согласен», - отметил губернатор.

Особенно возмутил главу региона мусор во дворах и на газонах вдоль дорог.

«Еду по улице Ленина - и перед людьми стыдно! Когда благоустроено, хочется остановиться и с людьми поговорить. А когда грязь лежит, а главы администрации нет, сквозь землю хочется провалиться!» - эмоционально высказался Иван Белозерцев, упомянув ситуацию с селом Засечным Пензенского района.

Он также потребовал немедленно привести в порядок кладбища и зафиксировать результаты на фото и видео.

«Неужели люди, которые покоятся на этих кладбищах, не достойны этого? Это дело святое!» - пристыдил губернатор подчиненных.

Напомним: с 20 марта по 22 апреля в Пензенской области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Уже ликвидировали 1 062 свалки, от мусора очистили 2 847 тыс. кв. м газонов, скверов, парков и городских лесов, а также 351 кладбище и ритуальное место. Месячник завершится 22 апреля всеобщим субботником.