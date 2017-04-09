Раздуваемый ветром рваный государственный флаг над зданием сельсовета - наглядный символ происходящего в Засечном. Его давно пора заменить, как и руководство местной администрации, считают жители этого населенного пункта.
«Здесь невыносимо. Наше село не развивается, а идет семимильными шагами назад», - отметила жительница Засечного Ольга Герасимова.
«Смешно слышать слова: «Здесь всегда так было, чего вы хотите». Мы как раз хотим, чтобы все изменилось!» - заявила другая жительница Засечного Светлана Милешина.
Дорог нет, одни ямы, грязь, постоянные отключения воды, никто не помнит, когда в последний раз в селе меняли лампочки на фонарных столбах, детям негде заниматься спортом.
По словам местных жителей, представители власти благоустройством не занимаются.
«Они говорят, что ничего не боятся», - объяснил сельчанин.
Обсудить проблемы с властями жители хотели во время открытой сессии депутатов местного самоуправления. Но выяснилось, что глава Засечного сельсовета Виктор Богослов неожиданно сложил с себя полномочия.
«Мы спросили, почему он сделал это так внезапно. Он сослался на плохое здоровье», - рассказала местная жительница.
Глава администрации сельсовета Лариса Николаева к людям тоже не вышла. Сессию просто отменили.
Ответ держала накануне назначенная временным исполняющим обязанности руководителя муниципального образования Елена Елисеева.
«Я не буду давать вам никаких обещаний: у меня их нет. Документы о своем назначении я получила только вчера. Могу только предложить вам начать вместе работать», - обратилась к собравшимся Елена Елисеева.
Через неделю депутаты комитета местного самоуправления Засечного сельсовета должны будут собрать со своих избирателей наказы и представить их врио главы для изучения и дальнейшего выполнения.
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