09.04.2017 | 15:52

Раздуваемый ветром рваный государственный флаг над зданием сельсовета - наглядный символ происходящего в Засечном. Его давно пора заменить, как и руководство местной администрации, считают жители этого населенного пункта.

«Здесь невыносимо. Наше село не развивается, а идет семимильными шагами назад», - отметила жительница Засечного Ольга Герасимова.

«Смешно слышать слова: «Здесь всегда так было, чего вы хотите». Мы как раз хотим, чтобы все изменилось!» - заявила другая жительница Засечного Светлана Милешина.

Дорог нет, одни ямы, грязь, постоянные отключения воды, никто не помнит, когда в последний раз в селе меняли лампочки на фонарных столбах, детям негде заниматься спортом.

По словам местных жителей, представители власти благоустройством не занимаются.

«Они говорят, что ничего не боятся», - объяснил сельчанин.

Обсудить проблемы с властями жители хотели во время открытой сессии депутатов местного самоуправления. Но выяснилось, что глава Засечного сельсовета Виктор Богослов неожиданно сложил с себя полномочия.

«Мы спросили, почему он сделал это так внезапно. Он сослался на плохое здоровье», - рассказала местная жительница.

Глава администрации сельсовета Лариса Николаева к людям тоже не вышла. Сессию просто отменили.

Ответ держала накануне назначенная временным исполняющим обязанности руководителя муниципального образования Елена Елисеева.

«Я не буду давать вам никаких обещаний: у меня их нет. Документы о своем назначении я получила только вчера. Могу только предложить вам начать вместе работать», - обратилась к собравшимся Елена Елисеева.

Через неделю депутаты комитета местного самоуправления Засечного сельсовета должны будут собрать со своих избирателей наказы и представить их врио главы для изучения и дальнейшего выполнения.