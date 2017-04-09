09.04.2017 | 11:18

В Пензенской области сотрудники МЧС в связи с освобождением озер, прудов и рек ото льда усилили профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев.

Спасатели проводят беседы и вручают рыбакам и отдыхающим гражданам памятки и листовки на тему безопасности на воде и правильного поведения в весенне-летний пожароопасный период.

Так, за минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, 28 жителям региона рассказали о технике безопасности при ловле рыбы весной, правилах оказания первой доврачебной помощи попавшим в холодную воду, воздействии алкоголя на организм и недопустимости разжигания костров в сухую и ветреную погоду на берегах водоемов и в лесах.

«Сотрудники и работники ФГКУ «6-й отряд ФПС по Пензенской области» провели шесть рейдов: г. Пенза, Ленинский район - р. Сура, Первомайский район – озера на ул. Зеленодольской («Засека»), Октябрьский район – озера на ул. Стасова и около горы Каланча, р. п. Исса - р. Исса, р. п. Малая Сердоба – пруд Бирючий, р. п. Лунино - пруд Межколхозный», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.