09.04.2017 | 13:37

В воскресенье, 9 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратились сразу несколько горожан с просьбой прояснить ситуацию с отключением электричества на Бугровке, улицах Карпинского и 8 Марта.

По словам обеспокоенных пензенцев, света в их квартирах нет с утра. Не работают и крупные магазины, расположенные рядом: «Шоколад.ру», «Метросити».

В диспетчерской ЗАО «Горэлектросеть» сообщили, что в район выехали бригады, однако не смогли назвать точных сроков устранения аварии. Как пояснил диспетчер, по состоянию на 13:30 не обнаружены все проблемные участки.