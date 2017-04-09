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Общество | Пензенцев приглашают в налоговую на дни открытых дверей

09.04.2017|13:11
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14 и 15 апреля в налоговых органах Пензенской области состоятся дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц.

Их проведение запланировано во всех центральных офисах инспекций Пензы, Заречного, Кузнецка, Сердобска, Каменки, Никольска, Нижнего Ломова и Бессоновки, а также в территориально-обособленном рабочем месте в Пензенском районе, расположенном в Пензе, и других наиболее крупных районных центрах: Городище, Белинском, Колышлее, Шемышейке, Башмакове (14 апреля), Земетчине (15 апреля).

14-го числа налогоплательщиков будут ждать с 9:00 до 20:00, 15-го - с 10:00 до 15:00.

«В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 2017 года и получить консультации по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, порядку заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ», - сообщили на сайте налоговой инспекции.

Специалисты проинформируют граждан об обязанных представить декларацию, сроках ее подачи и возможности получения налоговых вычетов, а также покажут, как заполнить декларацию в электронном виде.

«Каждый посетитель, независимо от места жительства, при наличии паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет (в случае обращения не по месту жительства) получит возможность подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», - добавили в налоговой.

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