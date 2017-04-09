09.04.2017 | 14:11

В Пензе восстановлено электроснабжение части города, которая лишилась его утром в воскресенье, 9 апреля. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя главы администрации Юрия Ильина.

Напомним: в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратились сразу несколько горожан с просьбой прояснить ситуацию с отключением электричества на Бугровке, улицах Карпинского и 8 Марта. Пензенцы уточнили, что света нет как в жилых домах, так и в крупных магазинах, расположенных рядом: «Шоколад.ру», «Метросити».

В диспетчерской ЗАО «Горэлектросеть» никаких прогнозов по срокам восстановления электроснабжения не давали. Как уточнил диспетчер, по состоянию на 13:30 не были обнаружены все проблемные участки.