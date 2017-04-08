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Общество | Вадинский район представил свои достижения на областном фестивале

08.04.2017|17:20
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Ведущие творческие коллективы Вадинского района выступили на сцене областной библиотеки имени Лермонтова. В рамках фестиваля «Таланты земли Пензенской» прошла презентация этого муниципального образования.

«Нам оказывают помощь земляки, которые проживают в Пензе и Москве. Они открывают у нас новые спортивные школы, реконструируют здания. Вадинск живет и развивается», - отметил глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев.

Мероприятие посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Он является членом Вадинского землячества. Родному краю в честь 50-летия Виктор Николаевич преподнес памятные подарки.

«Ни Вадинская земля, ни родители не могли мне дать каких-то материальных благ. Но там я научился рано вставать, много работать, уважать людей. За это я очень благодарен своей малой родине», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Лучшим работникам культуры района были вручены благодарственные письма от Законодательного собрания Пензенской области.

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