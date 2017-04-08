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Общество | В Пензе задумались над созданием единого ансамбля скверов

08.04.2017|11:01
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время общегородского субботника провел совещание на улице Карпинского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участие в нем приняли начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов, глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина и главный художник города Сергей Петров.

Оценив состояние сквера «Три гвоздики», мэр поручил проработать вопрос его благоустройства, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи ко Дню Победы.

«Нам нужно спланировать так, чтобы получился единый ансамбль скверов от проспекта Победы до проспекта Строителей: памятник Победы, сквер Бессмертного полка, сквер «Три гвоздики», посвященный 35-летию Победы, и сквер от ТЦ «Метро» до путепроводов по проспекту Строителей», - отметил Виктор Кувайцев.

Напомним: мэр Пензы принял участие в общегородском субботнике, который проходит 8 апреля. Прежде чем приступить к санитарной очистке территории будущего сквера Бессмертного полка, Виктор Кувайцев обсудил с главным художником областного центра Сергеем Петровым план организации зоны отдыха.

Во время разговора были намечены предполагаемые границы сквера, а также возможность обустройства его плиткой.

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Гость|08.04.2017 11:10|

что вы несёте?Хватит балаболить о сказках.

Гость|08.04.2017 11:26|

Соловья баснями не кормят, когда заводы восстанавливать будут?

Гость|08.04.2017 11:46|

penzainform.ru писал(a):

«Нам нужно спланировать так, чтобы получился единый ансамбль скверов от проспекта Победы до проспекта Строителей: памятник Победы, сквер Бессмертного полка, сквер «Три гвоздики»,
Оказывается есть еще сквер Три гвоздики? А я думал это территория для благоустройства торгового центра имени дапутата гордумы

Гость|08.04.2017 11:52|

Три гвоздики есть такой сквер. Нужен сквер "Три Поросёнка" ещё "Три Богатыря" просто сквер "Три" ещё сквер святой Троицы, Сквер "Тройка" там нас лошадях кататься, сквер "Тройной Одеколон" там опохмеляться будут сьезжаться горожане и гости., Сквер " Три Тополя" , сквер " Раз Два Три" много в России на три.

Гость|08.04.2017 11:58|

Сквер "На Троих" открыть.

Гость|08.04.2017 12:00|

Ансамблисты, вы хотя бы грязь убрали и дороги в порядок привели

Гость|08.04.2017 12:08|

где видео совещания

Гость|08.04.2017 12:10|

Весь город в песке и пыли, а они ансамбли придумывают.

Имя: Гость
Комментарий:

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