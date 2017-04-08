08.04.2017 | 11:01

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время общегородского субботника провел совещание на улице Карпинского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участие в нем приняли начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов, глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина и главный художник города Сергей Петров.

Оценив состояние сквера «Три гвоздики», мэр поручил проработать вопрос его благоустройства, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи ко Дню Победы.

«Нам нужно спланировать так, чтобы получился единый ансамбль скверов от проспекта Победы до проспекта Строителей: памятник Победы, сквер Бессмертного полка, сквер «Три гвоздики», посвященный 35-летию Победы, и сквер от ТЦ «Метро» до путепроводов по проспекту Строителей», - отметил Виктор Кувайцев.

Напомним: мэр Пензы принял участие в общегородском субботнике, который проходит 8 апреля. Прежде чем приступить к санитарной очистке территории будущего сквера Бессмертного полка, Виктор Кувайцев обсудил с главным художником областного центра Сергеем Петровым план организации зоны отдыха.

Во время разговора были намечены предполагаемые границы сквера, а также возможность обустройства его плиткой.