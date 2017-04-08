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Общество | В Пензе повторили акцию «День офтальмолога»

08.04.2017|16:53
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Аня Богатова пришла на прием к врачу-офтальмологу с конкретной жалобой: у девочки испортилось зрение. В очереди Ане ждать не пришлось. Мама заранее записала дочь на прием к врачу по Интернету в рамках акции «День офтальмолога», которую во второй раз подряд провели для детей и взрослых в пензенских больницах и поликлиниках.

Врачи называют основной фактор, из-за которого у юных граждан портится зрение.

«Избыточная нагрузка на близком расстоянии - телефон, планшет, компьютер», - пояснила детский окулист Анастасия Воронкова.

Кстати, чтобы в обычный рабочий день попасть к офтальмологу, нужно было ждать два-три месяца. И это несмотря на то, что, к примеру, в детской поликлинике на Бекешской прием ведут два специалиста, каждый из которых за смену осматривает 18-25 юных пациентов.

«За три месяца 2017 года врачи приняли 2 794 человека, а за аналогичный период 2016-го - 1 719, то есть прирост составил около тысячи человек», - уточнила заведующая поликлиникой № 1 областной детской клинической больницы им. Филатова Ольга Смирнова.

Чтобы у детей не портилось зрение, специалисты советуют родителям не разрешать им больше получаса в день смотреть телевизор или проводить у монитора компьютера. Это же касается и смартфонов.

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