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Общество | Школьникам Пензы предложили стать участниками географической олимпиады

08.04.2017|13:35
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23 апреля в Пензе пройдет малая географическая олимпиада среди школьников города и области.

Проверить в ней свои знания приглашаются ученики 7, 8, 9-х классов (по одному человеку), а также один ученик от 10-11–х классов. Общее число участников от школы - не более четырех.

Олимпиада, приуроченная к Году экологии, предусматривает знание школьной программы по географии и сопутствующим курсам, уверенное владение картой и широкий кругозор ребенка.

По итогам индивидуального и командного зачета победители и призеры получат награды и памятные подарки.

Олимпиада пройдет в корпусе № 15 педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ. В 9:00 начнется регистрация участников, в 10:00 – старт мероприятия.

«Заявку необходимо подать до 17 апреля по электронным адресам: kachalina.iuliya@yandex.ru, simakovanat@mail.ru, nsalexseeva.mkrgo@yandex.ru», - сообщил ИА «ПензаИнформ» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

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