08.04.2017 | 15:46

Акцию гражданской солидарности «Вместе против террора» открыли 14 ударов колокола - ровно столько человек погибло от рук террористов в метро Санкт-Петербурга. Отзвуки того взрыва, устроенного смертником, прокатились по всей стране, но вместо того чтобы испугать, они сплотили жителей разных субъектов Российской Федерации.

На площади Ленина в Пензе плечом к плечу стояли студенты и ветераны, представители власти и простые рабочие, чтобы сказать: «Питер, мы с тобой!»

«Так люди чувствуют себя увереннее, они ощущают поддержку друг друга, знают, что в беде им придут на помощь», - подчеркнул ветеран боевых действий Владимир Жигулев.

Подобные акции прошли практически во всех городах России. События в Санкт-Петербурге заставили каждого вспомнить о том, что экстремисты еще могут ударить в спину. Чтобы не допустить таких кровавых преступлений, важно ни на секунду не забывать о мерах безопасности и проявлять бдительность, которая может спасти десятки жизней.

«Сегодня мы молимся за безвременно ушедших, за тех, кто получил ранения, за каждого из вас, за свою страну», - отметила председатель региональной общественной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева.

В акции гражданской солидарности «Вместе против террора» приняли участие около пяти тысяч пензенцев.