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Общество | 22 медработника сдали 10 литров крови во Всемирный день здоровья

08.04.2017|10:42
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В пятницу, 7 апреля, служба крови Пензенской области отпраздновала Всемирный день здоровья донорской акцией.

«Это оказалось очень символичным мероприятием. Сотрудничество с медицинским центром началось ровно год назад и, надеемся, продолжится в дальнейшем», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Кровь в этот день сдали 22 медицинских сотрудника. Они пополнили запасы банка крови на 10 литров, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Гость|08.04.2017 11:22|

Уважаемые администраторы вы иногда читайте . что пишите. если мед работник сдаст два с небольшим литра крови он ПОМРЕТpenzainform.ru писал(a):

Кровь в этот день сдали 22 медицинских сотрудника. Они пополнили запасы банка крови на 10 литров

Гость|08.04.2017 11:26|

ОНИ ВЗЯЛИ ИЗ БАНКА КРОВИ ВЫДАЛИ ЗА СВОЮ ТЕПЕРЬ ПРЕМИИ ПОЛУЧАТ

Гость|08.04.2017 11:43|

получается по 450 грамм на нос -не хило

Гость|08.04.2017 11:52|

получается по 450 грамм на нос -не хило

это - норма. и нормально. плюс чувство кайфа появляется - от восстановления организма собственного. и от нужности донорства больным и раненым

Гость|08.04.2017 11:56|

Чем кайф восполнять будете сухарями и сладким чаем?

Имя: Гость
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