В пятницу, 7 апреля, служба крови Пензенской области отпраздновала Всемирный день здоровья донорской акцией.
«Это оказалось очень символичным мероприятием. Сотрудничество с медицинским центром началось ровно год назад и, надеемся, продолжится в дальнейшем», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
Кровь в этот день сдали 22 медицинских сотрудника. Они пополнили запасы банка крови на 10 литров, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Уважаемые администраторы вы иногда читайте . что пишите. если мед работник сдаст два с небольшим литра крови он ПОМРЕТpenzainform.ru писал(a):