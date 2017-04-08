08.04.2017 | 10:42

В пятницу, 7 апреля, служба крови Пензенской области отпраздновала Всемирный день здоровья донорской акцией.

«Это оказалось очень символичным мероприятием. Сотрудничество с медицинским центром началось ровно год назад и, надеемся, продолжится в дальнейшем», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Кровь в этот день сдали 22 медицинских сотрудника. Они пополнили запасы банка крови на 10 литров, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.