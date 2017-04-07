Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Общество | В Заречном автовладельцев штрафуют за неправильную парковку

07.04.2017|10:06
Печать

В среду, 5 апреля, представители МЧС России, полицейские и сотрудники администрации Заречного провели рейд, во время которого выявляли припаркованные машины, мешающие проезду пожарной техники.

Осмотр дворов на Братской улице показал, что два водителя создали препятствие для проезда спецавтомобилей к жилым домам.

Как сообщили в Управлении общественных связей Заречного, в отношении автовладельцев составлены протоколы, которые будут направлены для рассмотрения в административную комиссию.

Напомним: в середине марта 2017 года администрация Заречного объявила о старте традиционной весенней акции по выявлению брошенных автомобилей, годами не востребованных владельцами. Впоследствии ставшие ненужными машины признают бесхозяйными и отправят в утиль.

Мэрия имеет право эвакуировать лишь те машины, которые стоят на муниципальной земле, например вдоль проезжей части. Парковки, находящиеся на территории многоквартирных домов, сюда не относятся.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!