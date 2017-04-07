07.04.2017 | 10:06

В среду, 5 апреля, представители МЧС России, полицейские и сотрудники администрации Заречного провели рейд, во время которого выявляли припаркованные машины, мешающие проезду пожарной техники.

Осмотр дворов на Братской улице показал, что два водителя создали препятствие для проезда спецавтомобилей к жилым домам.

Как сообщили в Управлении общественных связей Заречного, в отношении автовладельцев составлены протоколы, которые будут направлены для рассмотрения в административную комиссию.

Напомним: в середине марта 2017 года администрация Заречного объявила о старте традиционной весенней акции по выявлению брошенных автомобилей, годами не востребованных владельцами. Впоследствии ставшие ненужными машины признают бесхозяйными и отправят в утиль.

Мэрия имеет право эвакуировать лишь те машины, которые стоят на муниципальной земле, например вдоль проезжей части. Парковки, находящиеся на территории многоквартирных домов, сюда не относятся.