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Общество | В Пензенской области за 2 месяца выявлено 953 онкобольных

07.04.2017|13:33
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В четверг, 6 апреля, на селекторном совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Пензенская область названа в числе регионов, где организация онкологической помощи отвечает предъявляемым требованиям.

Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова отметила, что положительных результатов добились те субъекты федерации, в которых строго соблюдается маршрутизация онкобольных от раннего выявления новообразований до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В Пензенской области благодаря комплексу мероприятий, направленных на снижение смертности населения от новообразований, за два месяца 2017 года достигнуты все целевые показатели онкологической службы.

Так, запущенные формы рака, не поддающиеся лечению, выявлены только у 23% пациентов. У 57,5% рак выявлен на ранних стадиях, им оказана специализированная помощь. 59,3% больных живут пять и более лет после выявления онкологии.

«Основным механизмом ранней диагностики новообразований является диспансеризация. За два месяца текущего года из вновь выявленных 953 больных с новообразованиями 115 (12%) диагноз был выставлен при диспансеризации», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|07.04.2017 14:00|

"Радостная" новость. Побольше бы таких.

Гость|07.04.2017 14:13|

Ну, с Благовещением Вас.

Гость|07.04.2017 14:13|

а каким образом это происходило?я например об этом только что узнал ,когда уже отчитались.....

Гость|07.04.2017 14:18|

Очуметь,почти 500 случаев рака выявляют ежемесячно т.е. в районе 6 тыс. ежегодно. И так скромненько об этом заявляют,многократно реже и тише нежели о простуде.От первого предложения хочется вообще ругаться матом.Если этот беспредел, творимый в областной онкобольнице соответствует требованиям министерства здравоохранения то что тогда творится в клиниках не удостоившихся такой чести?!

Гость|07.04.2017 14:48|

А чему радоваться? Больные есть и не все могут лечиться...

Имя: Гость
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