07.04.2017 | 13:33

В четверг, 6 апреля, на селекторном совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Пензенская область названа в числе регионов, где организация онкологической помощи отвечает предъявляемым требованиям.

Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова отметила, что положительных результатов добились те субъекты федерации, в которых строго соблюдается маршрутизация онкобольных от раннего выявления новообразований до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В Пензенской области благодаря комплексу мероприятий, направленных на снижение смертности населения от новообразований, за два месяца 2017 года достигнуты все целевые показатели онкологической службы.

Так, запущенные формы рака, не поддающиеся лечению, выявлены только у 23% пациентов. У 57,5% рак выявлен на ранних стадиях, им оказана специализированная помощь. 59,3% больных живут пять и более лет после выявления онкологии.

«Основным механизмом ранней диагностики новообразований является диспансеризация. За два месяца текущего года из вновь выявленных 953 больных с новообразованиями 115 (12%) диагноз был выставлен при диспансеризации», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.