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Общество | В Пензе предпринимателя оштрафовали за детские игрушки с запахом

07.04.2017|11:50
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В Пензе индивидуальный предприниматель оштрафован за продажу детских игрушек, не соответствующих требованиям безопасности.

В отношении бизнесмена проводилось административное расследование, в ходе которого были рассмотрены экземпляры игрушек из реализуемых им партий.

«Согласно заключению эксперта, образцы отобранной продукции не соответствуют требованиям технического регламента по органолептическим показателям: запах водной вытяжки, запах образца», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге Арбитражным судом Пензенской области предприниматель был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

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Гость|07.04.2017 12:01|

бабосы рулят миром и портят мозги

Гость|07.04.2017 12:34|

ЗАПЛАТИ И ТРАВИ ДАЛЬШЕ

Гость|07.04.2017 12:40|

Ой - ли! Во всех магазинах игрушек воняет невыносимо, исключение только магазин при фабрике игрушек!

Гость|07.04.2017 12:43|

Этим даунам чинушам все равно сколько детей потравят главное бабло

Имя: Гость
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