07.04.2017 | 11:50

В Пензе индивидуальный предприниматель оштрафован за продажу детских игрушек, не соответствующих требованиям безопасности.

В отношении бизнесмена проводилось административное расследование, в ходе которого были рассмотрены экземпляры игрушек из реализуемых им партий.

«Согласно заключению эксперта, образцы отобранной продукции не соответствуют требованиям технического регламента по органолептическим показателям: запах водной вытяжки, запах образца», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге Арбитражным судом Пензенской области предприниматель был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.