07.04.2017 | 11:04

Капитальный ремонт путепровода в Каменке близится к завершению. Реконструкция началась осенью прошлого года.

В настоящее время легковому транспорту разрешили по временной схеме проезжать по левой стороне путепровода. Движение здесь регулируется светофором. Для грузовых машин проезд закрыт.

Ночью железобетонные ограждения, разделяющие мост на две части, будут подсвечиваться специальной гирляндой по всей длине путепровода.

Кроме того, на объекте установили знаки ограничения скорости и максимальной нагрузки на ось. На путепроводе будут дежурить сотрудники ГИБДД.

«Администрации Каменки было поручено привести в нормативное состояние подъезды к объекту, а также автодороги, ведущие к нему от федеральной трассы», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним: изначально мост планировалось запустить в эксплуатацию 1 апреля, но уложиться в сроки не удалось. Поскольку объездная дорога стала непроезжей, работы по реконструкции велись в круглосуточном режиме. После этого появилась возможность открыть движение по одной стороне путепровода. В полном объеме обновленный мост должен заработать в начале мая.