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Общество | С 1 мая в Пензенской области на дороги начнут наносить разметку

07.04.2017|13:56
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В четверг, 6 апреля, на совещании по безопасности дорожного движения в администрации Пензы обсудили вопрос о нанесении разметки.

Начальник городского департамента ЖКХ Андрей Скрипкин сообщил, что работы данного вида будут проводиться в период с 1 мая по 30 сентября.

По его словам, на тех участках, где асфальтовое полотно подлежит замене, сначала нанесут временную дорожную разметку, а затем постоянную.

Также на совещании обсуждались меры, направленные на устранение причин и условий ДТП в местах их концентрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|07.04.2017 14:12|

penzainform.ru писал(a):

сначала нанесут временную дорожную разметку
может сначала временный асфальт ?

Гость|07.04.2017 14:14|

Хотя бы постоянную грязь убрать надо, чтобы наносить временную разметку.

Гость|07.04.2017 14:15|

ссылка на PenzaInform.ru а как насчет ремонта дороги здесь ?

Гость|07.04.2017 14:17|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, на тех участках, где асфальтовое полотно подлежит замене, сначала нанесут временную дорожную разметку, а затем постоянную.
Так у вас постоянная разметка-временная полностью стирается за месяц.Почему разметка не наноситься светоотражающим термопластиком.

Гость|07.04.2017 14:19|

Гость писал(a):

Почему разметка не наноситься светоотражающим термопластиком.
Ага, термопластиком по стиральной доске))

Гость|07.04.2017 14:31|

Сегодня около кагау на Гагарина ямы засыпали ЗЕМЛЕЙ даже не крошкой, а вы про термопластик. Мелом намажут и сойдет

Гость|07.04.2017 14:31|

Понеслась...очередной распил бюджета стартует

Гость|07.04.2017 14:33|

НА СТАРТ ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! КТО ПЕРВЫЙ???

Гость|07.04.2017 14:37|

ну кто ж как ни он ссылка на PenzaInform.ru

Имя: Гость
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