07.04.2017 | 13:56

В четверг, 6 апреля, на совещании по безопасности дорожного движения в администрации Пензы обсудили вопрос о нанесении разметки.

Начальник городского департамента ЖКХ Андрей Скрипкин сообщил, что работы данного вида будут проводиться в период с 1 мая по 30 сентября.

По его словам, на тех участках, где асфальтовое полотно подлежит замене, сначала нанесут временную дорожную разметку, а затем постоянную.

Также на совещании обсуждались меры, направленные на устранение причин и условий ДТП в местах их концентрации, сообщили в пресс-службе мэрии.