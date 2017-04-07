07.04.2017 | 12:45

Кузнецкий районный суд на 90 суток приостановил деятельность части помещений станции скорой помощи во втором по величине городе Пензенской области за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Как оказалось, в комнате приема пищи водителей не проводился косметический ремонт: угол был в плесени, местами на стенах отстала штукатурка. Также в пяти помещениях для отдыха фельдшеров была обнаружена плесень, на потолке потрескалась краска.

«Вышеуказанные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли привести к наступлению негативных последствий для жизни и здоровья граждан», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого райсуда.

Защитник ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи» полностью признала вину учреждения, пояснив, что денег на проведение ремонта одновременно во всех помещениях нет, однако меры к устранению нарушений все же будут приняты.