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Общество | Помещения станции скорой помощи в Кузнецке закрыты на 90 суток

07.04.2017|12:45
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Кузнецкий районный суд на 90 суток приостановил деятельность части помещений станции скорой помощи во втором по величине городе Пензенской области за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Как оказалось, в комнате приема пищи водителей не проводился косметический ремонт: угол был в плесени, местами на стенах отстала штукатурка. Также в пяти помещениях для отдыха фельдшеров была обнаружена плесень, на потолке потрескалась краска.

«Вышеуказанные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли привести к наступлению негативных последствий для жизни и здоровья граждан», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого райсуда.

Защитник ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи» полностью признала вину учреждения, пояснив, что денег на проведение ремонта одновременно во всех помещениях нет, однако меры к устранению нарушений все же будут приняты.

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Гость|07.04.2017 13:19|

Там чудеса, там.... бродит

Гость|07.04.2017 13:22|

ромом баккарди местным надо было помещение обработать)

Гость|07.04.2017 13:32|

Там чудеса, там.... бродит

Там потребляемый надзор бродит...

Гость|07.04.2017 13:34|

Гость писал(a):

ромом баккарди местным надо было помещение обработать)
Там непростых,даже достойных нет,а на нет и суда нет!

Имя: Гость
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