07.04.2017 | 12:25

В апреле изменились условия покупки квартир в Городе Спутнике. Прежде всего новшества коснулись бонусной системы, которая действует при полной оплате недвижимости.

Теперь на студии площадью до 34 кв. м, однокомнатные до 46 кв. м, двухкомнатные до 65 кв. м и трехкомнатные квартиры до 89 кв. м будет распространяться скидка 2%, на студии от 34 кв. м, двухкомнатные от 65 кв. м и трехкомнатные квартиры от 89 кв. м - 3%, на однокомнатные квартиры от 46 кв. м - 5%.

Появились уникальные ипотечные предложения от строительного холдинга и банков-партнеров. К примеру, банк «ДельтаКредит» предлагает покупателям квартир в Спутнике ипотеку под 8%* на срок до 25 лет. Также действуют выгодные предложения для обладателей жилищных сертификатов участников Великой Отечественной войны.

Полные условия покупки, проектные декларации и дополнительная информация размещены на официальном сайте застройщика ООО «ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru. Подробности можно узнать по телефону 28-28-28.

*Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 24.03.2017): ставка от 8% в отношении объектов долевого строительства, реализуемых застройщиком ООО «ПКФ «Термодом» по адресу: Пензенская область, Пензенский район, село Засечное (микрорайон Город Спутник), при предоставлении банку купона по акции для заемщиков, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, при первоначальном взносе от 50% от рыночной стоимости объекта, при страховании рисков жизни и здоровья, а также имущества (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков).

В случае непредставления заемщиком банку документов и сведений, подтверждающих право собственности заемщика на квартиру, и при условии исполнения обязательств по страхованию по истечении 36 месяцев с момента выдачи кредита, процентная ставка увеличивается на 1%.

Впоследствии после представления документов и сведений при условии исполнения обязательств по страхованию процентная ставка снижается на 1%.

Срок кредита от 5 до 25 лет. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов. Расходы по оценке, страхованию - в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. Ипотечное кредитование осуществляет АО «КБ «ДельтаКредит», генеральная лицензия № 3338.