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Общество | Кузнецкий свиновод оштрафован за ненадлежащее содержание животных

07.04.2017|10:38
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Житель Кузнецка, державший на подворье свиней, оштрафован за нарушение ветеринарно-санитарных правил их содержания. Данный факт выявила внеплановая проверка, проведенная инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Гражданин держал двух свиней в помещении, расположенном в 3,5 метра от стоящего рядом жилого дома, хотя расстояние должно быть не менее 10 метров. Не выдержав такой близости, сосед подал жалобу на любителя парнокопытных.

Проверка вскрыла еще одно нарушение: у свиновода не было документов о вакцинации животных.

«Данный факт мог стать причиной возникновения и распространения африканской чумы свиней, а также возникновения токсикоинфекций у человека», - пояснила ИА «ПензаИнформ» сотрудник Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

По итогам проверки владельцу свиней назначен штраф в размере 500 рублей и выдано предписание об устранении нарушений.

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Гость|07.04.2017 11:07|

кто на фото свиновод ?

Гость|07.04.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

Гражданин держал двух свиней в помещении, расположенном в 3,5 метра от стоящего рядом жилого дома, хотя расстояние должно быть не менее 10 метров. Не выдержав такой близости, сосед подал жалобу на любителя парнокопытных.
Сосед не сосед, и от их дома тоже было менее 10 метров.

Ну что поучаствовали в переписи?

Нежданчик не ждали?

Получите.

Гость|07.04.2017 12:29|

Свиновода нашел журнавод.

Гость|07.04.2017 12:33|

Гость писал(a):

кто на фото свиновод ?
Никто. Внеплановые проверщики.

Имя: Гость
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