07.04.2017 | 10:38

Житель Кузнецка, державший на подворье свиней, оштрафован за нарушение ветеринарно-санитарных правил их содержания. Данный факт выявила внеплановая проверка, проведенная инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Гражданин держал двух свиней в помещении, расположенном в 3,5 метра от стоящего рядом жилого дома, хотя расстояние должно быть не менее 10 метров. Не выдержав такой близости, сосед подал жалобу на любителя парнокопытных.

Проверка вскрыла еще одно нарушение: у свиновода не было документов о вакцинации животных.

«Данный факт мог стать причиной возникновения и распространения африканской чумы свиней, а также возникновения токсикоинфекций у человека», - пояснила ИА «ПензаИнформ» сотрудник Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

По итогам проверки владельцу свиней назначен штраф в размере 500 рублей и выдано предписание об устранении нарушений.