07.04.2017 | 09:43

12-13 апреля в областной библиотеке для детей и юношества пройдет X Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека - территория творчества».

В мероприятии примут участие ведущие специалисты библиотек из Санкт-Петербурга, Тамбова, Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Липецка, Самары, Орла, республик Хакассия и Беларусь, Пензенской области.

На профессиональное обсуждение собравшихся будут выдвинуты две темы: «Экологическое воспитание в профессиональном формате: ресурсы, возможности, идеи» и «Повышение качества библиотечного обслуживания подрастающего поколения: вызовы времени».