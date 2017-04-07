Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Общество | Библиотекари со всей России посетят инновационную лабораторию в Пензе

07.04.2017|09:43
Печать

12-13 апреля в областной библиотеке для детей и юношества пройдет X Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека - территория творчества».

В мероприятии примут участие ведущие специалисты библиотек из Санкт-Петербурга, Тамбова, Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Липецка, Самары, Орла, республик Хакассия и Беларусь, Пензенской области.

На профессиональное обсуждение собравшихся будут выдвинуты две темы: «Экологическое воспитание в профессиональном формате: ресурсы, возможности, идеи» и «Повышение качества библиотечного обслуживания подрастающего поколения: вызовы времени».

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!