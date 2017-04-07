07.04.2017 | 14:23

В Бессоновском районе девушка-сирота в судебном порядке отстояла свое право на получение жилого помещения.

Сначала сельчанка обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о постановке ее на учет в качестве нуждающейся и о внеочередном предоставлении жилья.

Однако, до тех пор пока девушка не подала в суд, помещение ей так и не выделили, хотя она была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В итоге суд признал ее право на получение благоустроенного жилья и обязал администрацию Бессоновского района предоставить сироте помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе райсуда.

Напомним: похожая ситуация была в Городищенском районе, где рассматривалось дело о выделении жилья 19-летней девушке, оставшейся без попечения родителей. Суд также оказался на стороне истицы.