Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|14:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Общество | Бессоновскую администрацию обязали предоставить сироте жилье

07.04.2017|14:23
Печать

В Бессоновском районе девушка-сирота в судебном порядке отстояла свое право на получение жилого помещения.

Сначала сельчанка обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о постановке ее на учет в качестве нуждающейся и о внеочередном предоставлении жилья.

Однако, до тех пор пока девушка не подала в суд, помещение ей так и не выделили, хотя она была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В итоге суд признал ее право на получение благоустроенного жилья и обязал администрацию Бессоновского района предоставить сироте помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе райсуда.

Напомним: похожая ситуация была в Городищенском районе, где рассматривалось дело о выделении жилья 19-летней девушке, оставшейся без попечения родителей. Суд также оказался на стороне истицы.

0
0
0
0
Гость|07.04.2017 14:41|

Хорошо что жилье присудили.а в администрации все так и сидят.даже не пожурят никого

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!