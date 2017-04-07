07.04.2017 | 17:51

Восемь команд, в которых папы, мамы и дети стали участниками межрайонного этапа областного конкурса «Успешная семья - 2017». Представители городской власти подчеркнули: мероприятие важное и очень нужное, а такие взаимоотношения взрослых и ребятишек должны быть хорошим примером для каждого пензенца.

«Семья - это любовь, тепло, уют, уверенность в завтрашнем дне», - отметил мэр Виктор Кувайцев.

В основе конкурсных выступлений прежде всего лежит укрепление института семьи, которая должна быть здоровой, успешной, творческой. Это и постарались продемонстрировать участники.

Соревновались семьи, имеющие двух и более детей. Победители и призеры примут участие в финале областного фестиваля, который состоится 28 апреля.