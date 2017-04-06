06.04.2017 | 12:26

В четверг, 6 апреля, в училище олимпийского резерва состоялось совместное совещание областного минспорта и регионального УМВД по вопросу применения и распространения запрещенных средств в фитнес-клубах и тренажерных залах Пензы.

«Со спортсменами все понятно, за ними осуществляют контроль допинговые организации. А вот там, куда люди приходят набрать мышечную силу, проблемы есть. У нас были случаи, когда в спортивных сооружениях распространялись запрещенные средства, доходило даже до суда. Есть люди, которые привлечены к уголовной ответственности за это, и они достаточно известные», - отметил министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский.

По его мнению, в каждом фитнес-зале должно висеть объявление для посетителей о том, что применение запрещенных средств ведет к уголовной ответственности. «Спортсмены должны всегда помнить об этом», - подчеркнул министр.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Алексей Стяжков проинформировал собравшихся, что в фитнес-клубах и тренажерных залах наиболее активно распространяются анаболические стероиды, чему способствует широкая реклама их в Интернете.

За последний год в Пензенской области было выявлено 15 преступлений, связанных со сбытом стероидов. К ответственности привлекли порядка 20 человек.

«В настоящее время мы отрабатываем информацию еще по ряду лиц, и через несколько месяцев будет вынесено процессуальное решение», - добавил Алексей Стяжков.

Он напомнил, что за употребление анаболических стероидов уголовной ответственности пока нет, наказывают только за сбыт, и обратился к руководителям тренажерных и фитнес-залов с просьбой принять дополнительные меры по ограждению своих подопечных от применения запрещенных веществ.

По мнению Алексея Стяжкова, необходима широкая просветительская и разъяснительная работа. В этих целях было принято решение о разработке соответствующих информационных плакатов и размещении их во всех фитнес-залах.