06.04.2017 | 15:22

В четверг, 6 апреля, в Пензе психолого-психотерапевтическая бригада областной наркологической больницы приняла участие в учениях, которые провели сотрудники территориального центра медицины катастроф и регионального ГУ МЧС.

По плану перед врачами стояла задача оказать экстренную психологическую помощь пострадавшим в ДТП, а также родственникам погибших. При этом были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

«Задача усложнялась доведением новых вводных, требующих принятия определенных решений руководителем психолого-психотерапевтической бригады», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По итогам учений работа специалистов областной наркологической больницы была оценена положительно.