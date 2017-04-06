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Общество | В Пензе отличившиеся на уборке города предприятия получат премии

06.04.2017|10:01
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев на оперативном совещании, прошедшем в четверг, 6 апреля, сообщил, что по итогам месячника по благоустройству среди районов города отличившихся ждет денежное вознаграждение.

«Район, занявший первое место, получит премию в размере 100 тысяч руб., за 2-е место - 75 тысяч руб., за 3-е – 50 тысяч рублей», - отметил градоначальник, обратив внимание на то, что необходимо активизировать санитарную уборку Пензы и вывоз мусора.

В пресс-службе мэрии пояснили, что премии получат администрации районов, которые в свою очередь распределят их между предприятиями.

Напомним: с 20 марта по 22 апреля в Пензенской области проводится месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

В Пензе он проходит с 17 марта по 30 апреля. В рамках месячника планируется проведение еженедельных «санитарных пятниц», акций: «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый родник» и др. Кроме того, в городе намечены субботники на 8 и 22 апреля.

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Гость|06.04.2017 10:30|

Они там адекватны или как???

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