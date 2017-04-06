06.04.2017 | 10:01

Мэр Пензы Виктор Кувайцев на оперативном совещании, прошедшем в четверг, 6 апреля, сообщил, что по итогам месячника по благоустройству среди районов города отличившихся ждет денежное вознаграждение.

«Район, занявший первое место, получит премию в размере 100 тысяч руб., за 2-е место - 75 тысяч руб., за 3-е – 50 тысяч рублей», - отметил градоначальник, обратив внимание на то, что необходимо активизировать санитарную уборку Пензы и вывоз мусора.

В пресс-службе мэрии пояснили, что премии получат администрации районов, которые в свою очередь распределят их между предприятиями.

Напомним: с 20 марта по 22 апреля в Пензенской области проводится месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

В Пензе он проходит с 17 марта по 30 апреля. В рамках месячника планируется проведение еженедельных «санитарных пятниц», акций: «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый родник» и др. Кроме того, в городе намечены субботники на 8 и 22 апреля.