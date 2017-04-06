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Общество | На вокзале станции Пенза-I работал кабинет судебных приставов

06.04.2017|15:44
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На вокзале станции Пенза-I прошла акция службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». Ее цель - информировать граждан о неуплаченных штрафах. Эта акция актуальна и для пензенцев, и для гостей из других регионов.

«Скоро летний туристический сезон, гражданам нужно погасить все задолженности, чтобы не иметь проблем с выездом из страны», - подчеркнула заместитель начальника отдела УФССП России по Пензенской области Татьяна Рева.

В результате таких акций люди узнают о своих долгах по алиментам, кредиторской задолженности. Но самая распространенная информация - о неуплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Мобильные кабинеты судебных приставов расположены в нескольких местах массового пребывания людей. График их работы можно узнать на сайте службы.

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Гость|06.04.2017 19:18|

Наконец-то нашли чем занять дармоедов.

Гость|06.04.2017 19:24|

за треугольником не понять кто там вышибала или вышибал

Имя: Гость
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