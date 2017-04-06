06.04.2017 | 15:44

На вокзале станции Пенза-I прошла акция службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». Ее цель - информировать граждан о неуплаченных штрафах. Эта акция актуальна и для пензенцев, и для гостей из других регионов.

«Скоро летний туристический сезон, гражданам нужно погасить все задолженности, чтобы не иметь проблем с выездом из страны», - подчеркнула заместитель начальника отдела УФССП России по Пензенской области Татьяна Рева.

В результате таких акций люди узнают о своих долгах по алиментам, кредиторской задолженности. Но самая распространенная информация - о неуплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Мобильные кабинеты судебных приставов расположены в нескольких местах массового пребывания людей. График их работы можно узнать на сайте службы.