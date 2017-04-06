06.04.2017 | 17:01

Компания «МегаФон» стала победителем конкурса «Лучший поставщик 2016 года» в двух номинациях: «Лучший поставщик услуг телекоммуникации, связи» и «Лучший поставщик товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд». Организаторами выступили Московская ассоциация предпринимателей и Торгово-промышленная палата РФ.

«Для нас большая честь принять эти награды. Это объективная независимая оценка нашей работы. Благодаря мощной инфраструктуре, опыту и гибкому подходу к реализации проектов национального и международного масштаба «МегаФон» стал сильным конкурентом на рынке услуг для государственных заказчиков», - комментирует директор по работе с государственными клиентами «МегаФона» Сергей Буланча.

Компания занимает ведущие позиции в государственном сегменте среди операторов по предоставлению фиксированной, мобильной и конфиденциальной связи и вносит существенный вклад в подготовку и организацию масштабных проектов государственного значения.

В течение многих лет «МегаФон» является надежным партнером государственных заказчиков. За 2016 год он заключил более 3 000 контрактов и договоров. Наиболее востребованы услуги «МегаФона» в силовых ведомствах, финансовом секторе и промышленности.

В работе с государственными заказчиками компания предлагает комплексные решения под ключ. Среди крупных проектов - «умный» мониторинг и контроль безопасности сети электроснабжения для энергетической компании «Россети», контроль движения автотранспорта для «РТ-Инвест Транспортные системы», система экстренного реагирования для ГЛОНАСС.

«МегаФон» успешно справился с организацией связи для событий государственного значения: Олимпиады в Сочи, универсиады в Казани, саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013-м, Петербургского международного экономического форума, Россия - АСЕАН в 2016-м.

В этом году компанию выбрали поставщиком инфраструктуры для всех объектов проведения мероприятий Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Все это стало возможным благодаря профессиональной команде и инфраструктурному преимуществу «МегаФона».

По данными Роскомнадзора, по итогам 2016 года компания лидирует по количеству базовых станций. Оператор первым развернул по территории всей России сеть 4G, запустил LTE Advanced в большинстве крупных городов, активно участвует в развитии стандарта 5G и первым в стране планирует запустить в коммерческую эксплуатацию стандарт NB-IoT для Интернета вещей.