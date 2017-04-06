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Общество | Банк «Кузнецкий» начал продажи монеты, посвященной ЧМ-2018 по футболу

06.04.2017|14:23
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Банк «Кузнецкий» как официальный распространитель монетной программы «Футбол-2018» предлагает приобрести новую памятную монету, посвященную проведению в России чемпионата мира - 2018.

Монета из недрагоценного металла номиналом 25 рублей в специальном исполнении (масса в чистоте 10 г, медно-никелевый сплав, каталожный номер 5015-0012) имеет форму круга диаметром 27 мм.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, над ним вдоль канта надпись полукругом «Российская Федерация», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа товарный знак монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки надпись «Банк России», номинал монеты «25 рублей», год «2018 г.».

На оборотной стороне расположено выполненное в цвете изображение официальной эмблемы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Художники: Е. В. Крамская, А. А. Брынза.

«Чемпионат мира по футболу - 2018 - масштабное и значимое событие для нашей страны. Банк «Кузнецкий» расширяет ассортимент монет, посвященных этому уникальному событию, предлагая своим клиентам эксклюзивные инвестиционные и памятные монеты», - отметил председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Более подробную информацию о памятных монетах можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Напомним, что банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

В июле 201-го ведущее независимое национальное рейтинговое агентство «Анализ, консультации и маркетинг» подтвердило банку рейтинг В++ со стабильным прогнозом.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.

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