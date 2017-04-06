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Общество | Агрофирма заплатит 250 000 руб. за заросшую землю в Тамалинском районе

06.04.2017|09:29
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На крупную сумму оштрафовано ООО «Юго-Восточная агрогруппа», владеющее землей в Тамалинском районе, за нарушения законодательства.

Проверка, проведенная в январе текущего года, выявила, что два участка земли сельскохозяйственного назначения, расположенных в Ульяновском сельсовете, заросли деревьями и кустарниками на площади 5,5 га.

Компании было выдано предписание об устранении нарушений, а также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, представитель агрофирмы обратился в суд с жалобой и просьбой об отмене постановления. В итоге сумма штрафа была снижена до 250 тысяч рублей.

«Постановление суда вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист территориального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

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Гость|06.04.2017 10:03|

У меня есть старенькое свидетельство о собственности на дачный участок. Из-за отсутствия электричества и воды там все дачники побросали дачи, теперь там лес 5-метровый, между деревьями не пролезть. Мне тоже штраф будет?

Гость|06.04.2017 10:21|

Гость писал(a):

Из-за отсутствия электричества и воды
Это в каком товариществе? Где дача находится?

Имя: Гость
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