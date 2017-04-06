06.04.2017 | 09:29

На крупную сумму оштрафовано ООО «Юго-Восточная агрогруппа», владеющее землей в Тамалинском районе, за нарушения законодательства.

Проверка, проведенная в январе текущего года, выявила, что два участка земли сельскохозяйственного назначения, расположенных в Ульяновском сельсовете, заросли деревьями и кустарниками на площади 5,5 га.

Компании было выдано предписание об устранении нарушений, а также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, представитель агрофирмы обратился в суд с жалобой и просьбой об отмене постановления. В итоге сумма штрафа была снижена до 250 тысяч рублей.

«Постановление суда вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист территориального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.