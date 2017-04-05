05.04.2017 | 13:48

Железнодорожный пешеходный мост на станции Башмаково находится в опасном состоянии. Об этом пензенскому транспортному прокурору сообщила местная жительница.

Проверка показала, что сооружение действительно находится в ненадлежащем техническом состоянии, что может привести к аварийным ситуациям, а также несет угрозу для жизни и здоровья людей.

Выяснилось, что мост через пути не состоит в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества. Сведений о нем также нет и в едином государственном реестре недвижимости. Таким образом, сооружение является безхозным.

«Пензенский транспортный прокурор внес представление в администрацию Башмаковского района о постановке объекта на учет в качестве бесхозяйного для принятия в дальнейшем решения о балансодержателе сооружения», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.