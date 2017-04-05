05.04.2017 | 08:48

Житель Земетчинского района, задолжавший по алиментам, подвергся повторному наказанию.

В первый раз 38-летний мужчина привлекался к ответственности за отказ материально обеспечивать своего ребенка. Тогда ему было назначено 100 часов обязательных работ. Однако должник отказался убирать территорию села.

Пристав составил на него протокол за уклонение об отбывания исправительных работ, который отправил для рассмотрения в суд.

Земетчинский районный суд признал мужчину виновным и наложил на него административный арест сроком на семь суток.

«После отбытия административного ареста правонарушитель обязался навести порядок на улицах родного села. В противном случае должник вновь будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФССП России по области.