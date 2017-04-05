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Общество | Земетчинца, отказавшегося убирать территорию села, посадили на 7 суток

05.04.2017|08:48
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Житель Земетчинского района, задолжавший по алиментам, подвергся повторному наказанию.

В первый раз 38-летний мужчина привлекался к ответственности за отказ материально обеспечивать своего ребенка. Тогда ему было назначено 100 часов обязательных работ. Однако должник отказался убирать территорию села.

Пристав составил на него протокол за уклонение об отбывания исправительных работ, который отправил для рассмотрения в суд.

Земетчинский районный суд признал мужчину виновным и наложил на него административный арест сроком на семь суток.

«После отбытия административного ареста правонарушитель обязался навести порядок на улицах родного села. В противном случае должник вновь будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФССП России по области.

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Гость|05.04.2017 09:45|

Не, ну заголовки огонь, дешевый и глупый прием подачи, что позоритесь, ну не дают вам в нормальные учреждения входить за новостями, ну зачем такую чушь в заголовках писать

Гость|05.04.2017 09:50|

Гость писал(a):

Не, ну заголовки огонь, дешевый и глупый прием подачи, что позоритесь, ну не дают вам в нормальные учреждения входить за новостями, ну зачем такую чушь в заголовках писать
филолог -недоделанный

Гость|05.04.2017 12:12|

Где там тот вопрос про невыход на субботник?

Гость|05.04.2017 12:14|

penzainform.ru писал(a):

Тогда ему было назначено 100 часов обязательных работ.
penzainform.ru писал(a):
Пристав составил на него протокол за уклонение об отбывания исправительных работ
Не понял? Каких работ то в итоге?

Гость|05.04.2017 12:53|

Не понял? Каких работ то в итоге?

Буртасы всегда отличались непробиваемой тупостью и лихой придурью то ли от рождения,то ли от безделия...

Гость|05.04.2017 13:06|

Расстрелять!

Гость|05.04.2017 13:23|

Гость писал(a):

Буртасы всегда отличались непробиваемой тупостью и лихой придурью то ли от рождения,то ли от безделия...
Ты дурачок?

Имя: Гость
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