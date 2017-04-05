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Общество | Во время операции «Розыск» выяснилась судьба 16 пропавших пензенцев

05.04.2017|10:40
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В Пензенской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Розыск», в которой, помимо сотрудников полиции, были задействованы около ста представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Полицейские установили судьбу 16 человек, числившихся пропавшими без вести или утратившими связь с родственниками. Как оказалось, некоторые из них уехали в другие регионы на заработки. Кроме того, стражи порядка задержали 15 граждан, которые числились в розыске, в том числе международном, за совершение преступлений.

«Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в Пензе может находиться 22-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый в мошенничестве. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник несколько месяцев жил в Октябрьском районе и занимался строительно-отделочными работами. Он был задержан и взят под стражу. В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|05.04.2017 10:55|

Оказывается,если полиции поработать-можно результатов добиться. Как интересно!!

Гость|05.04.2017 11:04|

а в остальное время они не работают

Гость|05.04.2017 11:20|

А почему не искали раньше? Может им объявить бессрочную операцию "Работа"?

Гость|05.04.2017 12:28|

рассказали бы еще если это не запрещено действующим законодательством

существует ли или нет в Пензенской области, городе Пензе организованный бандитизм, организованная преступность

Гость|05.04.2017 12:36|

Конечно есть и все их знают только сделать ни чего не могут

Гость|05.04.2017 12:41|

Мож кто подскажет, есть какая-нибудь крайняя информация? В мае прошлого года пропал молодой человек - Даниил Одиноков. Что-то запало это в душу, следил, как идут поиски, в итоге почти год прошел и никаких определенных результатов...

Гость|05.04.2017 13:28|

penzainform.ru писал(a):

Полицейские установили судьбу
КАРМУ НЕ ПРОБОВАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ?

Гость|05.04.2017 13:34|

А без них типа операций розыск ни как не получается

Имя: Гость
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