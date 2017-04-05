05.04.2017 | 10:40

В Пензенской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Розыск», в которой, помимо сотрудников полиции, были задействованы около ста представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Полицейские установили судьбу 16 человек, числившихся пропавшими без вести или утратившими связь с родственниками. Как оказалось, некоторые из них уехали в другие регионы на заработки. Кроме того, стражи порядка задержали 15 граждан, которые числились в розыске, в том числе международном, за совершение преступлений.

«Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в Пензе может находиться 22-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый в мошенничестве. При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник несколько месяцев жил в Октябрьском районе и занимался строительно-отделочными работами. Он был задержан и взят под стражу. В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.