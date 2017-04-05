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Общество | В Пензенской области выросло количество ДТП с пьяными водителями

05.04.2017|13:34
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Во вторник, 4 апреля, в УГИБДД УМВД России по Пензенской области подвели итоги работы за первый квартал 2017 года.

По итогам трех месяцев количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 5% - с 375 в прошлом году до 356. Уменьшилось число погибших (с 52 до 43) и раненых (с 511 до 478).

Было зарегистрировано сокращение ДТП с участием пешеходов на 9,7% - с 134 до 121. Число происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет осталось на прежнем уровне - 34.

При этом количество ДТП, случившихся по вине пьяных водителей, увеличилось на 12% - с 33 до 37.

Стоит отметить, что Госавтоинспекция каждые выходные проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Пензенцев также призывают не оставаться равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по номеру 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к жителям региона в ГИБДД.

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Гость|05.04.2017 14:11|

penzainform.ru писал(a):

При этом количество ДТП, случившихся по вине пьяных водителей, увеличилось на 12% - с 33 до 37.
А вы примите во внимание морозы и холодные батареи.

Даже мэр что бы не злоупотреблять от холода алкоголем модульную котельную поставит.

Гость|05.04.2017 14:17|

Видимо ГИБДД ловили-ловили пьяных, да не выловили. В сводках о пойманых - чушь.

Гость|05.04.2017 14:22|

Для галочки

Гость|05.04.2017 14:32|

По нашим дорогам страшно ездить трезвым. Я всегда перед поездкой 100 грамм накатываю.

Гость|05.04.2017 14:36|

а где можно живьем посмотреть нынешнего начальника областного ГАИ?

Как бы не ругали Едалова и Буйлова, они хоть в люди выходили, и по телевизоры САМИ что-то рассказывали и комментировали. Их знали в лицо и по фамилии.

А кто сейчас у нас начальник ГАИ?

Гость|05.04.2017 14:46|

ГАИшники совсем обленились работать,просят общественность

Гость|05.04.2017 14:51|

Плавно готовят общественное мнение к какому-нибудь нововведению в этой сфере

Гость|05.04.2017 15:02|

Все их проценты 5, 10 - это норма погрешности. В этом году на 5% больше, в прошлом на 5% меньше. Про это писать смешно.

Гость|05.04.2017 15:03|

Гость писал(a):

ость|05.04.2017 15:02|

Все их проценты 5, 10 - это норма погрешности. В этом году на 5% больше, в прошлом на 5% меньше. Про это писать смешно.

Для ужесточения требований-самое оно!

Гость|05.04.2017 15:08|

Сокращать число тазохлама нужно в свободной продаже, число алкашей спадёт на 80 % !!! А следовательно и количество ДТП тут же спадёт, да и воздух будет куда чище.

Гость|05.04.2017 15:15|

Связь тазохлама и алкоголя в чем? На тазохламе остались дедушки да бабушки.

Гость|05.04.2017 15:36|

Дело не в марке машины,а в голове водителя.

Гость|05.04.2017 20:49|

дпс работает на 1

Имя: Гость
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