05.04.2017 | 13:34

Во вторник, 4 апреля, в УГИБДД УМВД России по Пензенской области подвели итоги работы за первый квартал 2017 года.

По итогам трех месяцев количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 5% - с 375 в прошлом году до 356. Уменьшилось число погибших (с 52 до 43) и раненых (с 511 до 478).

Было зарегистрировано сокращение ДТП с участием пешеходов на 9,7% - с 134 до 121. Число происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет осталось на прежнем уровне - 34.

При этом количество ДТП, случившихся по вине пьяных водителей, увеличилось на 12% - с 33 до 37.

Стоит отметить, что Госавтоинспекция каждые выходные проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Пензенцев также призывают не оставаться равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по номеру 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к жителям региона в ГИБДД.