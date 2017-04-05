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Общество | В Пензе предпринимателя оштрафовали на 30 000 за продажу суррогата

05.04.2017|15:13
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Арбитражный суд Пензенской области не удовлетворил жалобу индивидуального предпринимателя, привлеченного к ответственности за продажу пищевой продукции, имитирующей высокоградусные напитки.

Во время внеплановой проверки на складе товаров в его магазине обнаружилось, что предприниматель хранит 12 600 бутылок с наименованием «Пищевая добавка-ароматизатор «Пшеничная», спиртосодержащая, 40%».

«Согласно заключению эксперта, пищевая добавка не соответствует требованиям технического регламента по способу нанесения даты изготовления; по неполноте данных при указании места нахождения изготовителя; по отсутствию рекомендаций и ограничений по использованию; по несоответствию содержимого продукции заявленному наименованию, а также по ряду других показателей», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, на бутылках размещены сведения, вводящие потребителя в заблуждение в силу сходства в цветовом оформлении с этикеткой, которая используется для маркировки водки «Пшеничная».

В декабре прошлого года постановлением управления Роспотребнадзора бизнесмен был признан виновным в нарушении требований технических регламентов и оштрафован на 30 000 рублей.

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Гость|05.04.2017 16:15|

Это очередной судья-жэртва ЕГЭ или всё один и тотжэ?

Этикетку клеит производитель а не предприниматель!

За неправильно заполненные декларации а так же за не поданные должен Сакмаев и К° отвечать а не аппарат.

Имя: Гость
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