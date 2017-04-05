05.04.2017 | 09:06

Во вторник, 4 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал городские территории. Рабочая группа вместе с мэром побывала на улицах Володарского, Московской, Долгова, Сурской, Чаадаева, Дружбы, Нейтральной, Свободы, Тарханова, Зарубина, Измайлова, Антонова.

В первую очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на участки, освободившиеся после сноса и изъятия самовольно занятых земель. Он подчеркнул, что такие территории не должны пустовать.

«Необходимо провести градостроительный анализ, оперативно сформировать и с учетом целевого назначения предложить участки к реализации для пополнения доходной части бюджета», - заявил мэр.

Также во время объезда было выявлено незаконное использование муниципальных земель неизвестными лицами. В этой связи Виктор Кувайцев дал поручение ответственным лицам разобраться в ситуации и освободить самовольно занятые территории, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним: решение об усилении контроля за муниципальными участками было принято на аппаратном совещании в конце марта. Тогда сотрудникам управления муниципального имущества и главам районных администраций было поручено проводить инспекционные выезды.