Во вторник, 4 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал городские территории. Рабочая группа вместе с мэром побывала на улицах Володарского, Московской, Долгова, Сурской, Чаадаева, Дружбы, Нейтральной, Свободы, Тарханова, Зарубина, Измайлова, Антонова.
В первую очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на участки, освободившиеся после сноса и изъятия самовольно занятых земель. Он подчеркнул, что такие территории не должны пустовать.
«Необходимо провести градостроительный анализ, оперативно сформировать и с учетом целевого назначения предложить участки к реализации для пополнения доходной части бюджета», - заявил мэр.
Также во время объезда было выявлено незаконное использование муниципальных земель неизвестными лицами. В этой связи Виктор Кувайцев дал поручение ответственным лицам разобраться в ситуации и освободить самовольно занятые территории, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним: решение об усилении контроля за муниципальными участками было принято на аппаратном совещании в конце марта. Тогда сотрудникам управления муниципального имущества и главам районных администраций было поручено проводить инспекционные выезды.
Ох уж эта мэрия с участками.
Как на окружной и Мира можно было получить разрешение строить жилой комплекс в 10 метрах от ЛЭП. Что и в нём у ребёнка заместительници мэра появилась недвига?