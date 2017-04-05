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Общество | В Пензе освободившиеся земельные участки подготовят к продаже

05.04.2017|09:06
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Во вторник, 4 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал городские территории. Рабочая группа вместе с мэром побывала на улицах Володарского, Московской, Долгова, Сурской, Чаадаева, Дружбы, Нейтральной, Свободы, Тарханова, Зарубина, Измайлова, Антонова.

В первую очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на участки, освободившиеся после сноса и изъятия самовольно занятых земель. Он подчеркнул, что такие территории не должны пустовать.

«Необходимо провести градостроительный анализ, оперативно сформировать и с учетом целевого назначения предложить участки к реализации для пополнения доходной части бюджета», - заявил мэр.

Также во время объезда было выявлено незаконное использование муниципальных земель неизвестными лицами. В этой связи Виктор Кувайцев дал поручение ответственным лицам разобраться в ситуации и освободить самовольно занятые территории, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним: решение об усилении контроля за муниципальными участками было принято на аппаратном совещании в конце марта. Тогда сотрудникам управления муниципального имущества и главам районных администраций было поручено проводить инспекционные выезды.

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Гость|05.04.2017 09:36|

Ох уж эта мэрия с участками.

Как на окружной и Мира можно было получить разрешение строить жилой комплекс в 10 метрах от ЛЭП. Что и в нём у ребёнка заместительници мэра появилась недвига?

Гость|05.04.2017 09:43|

Разбейте скверы,зоны отдыха для горожан и гостей города,хватит вашим депутатикам карманы набивать!Превратили из зеленого и уютного города в урбанистическое уродство,торгаши проклятые.К гробу прицепа нет!!!

Гость|05.04.2017 09:45|

Гость писал(a):

К гробу прицепа нет!!!
к гробу-нет, а дети обеспечены

не думай что они такие бездушные-к детям, а народ - да хрен с ним

Гость|05.04.2017 09:48|

Гость писал(a):

Разбейте скверы,зоны отдыха для горожан и гостей города,хватит вашим депутатикам карманы набивать!Превратили из зеленого и уютного города в урбанистическое уродство,торгаши проклятые.К гробу прицепа нет!!!
Хтож из них в сраной Пензе помирать то собирается? Испания, Франция али ещё какие теплые берега и страны. Пенза для них "вахта", в октябрьском саду у них тока "вагончики".

Гость|05.04.2017 09:55|

Поставят очередную безликую многоэтажку с бешенодорогими каменными мешками.

Гость|05.04.2017 10:22|

Превратили из зеленого и уютного города в урбанистическое уродство,торгаши проклятые.К гробу прицепа нет!!!

Они думают,что они особые и с собой всё наворованное унесут на аллею славы!!!

Гость|05.04.2017 10:29|

к гробу-нет, а дети обеспечены

Вот у них то и заберём .

Гость|05.04.2017 10:57|

А что у нас строят около гаражей на пересечении улиц Окружная-Воронова около гаражей? Табличка о стройке отсутствует. Может кто знает?

Гость|05.04.2017 10:59|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 10:57|

А что у нас строят около гаражей на пересечении улиц Окружная-Воронова около гаражей? Табличка о стройке отсутствует. Может кто знает?

100% Ширшина знает-но не скажет.

Гость|05.04.2017 11:06|

Гость писал(a):

Хтож из них в сраной Пензе помирать то собирается? Испания, Франция али ещё какие теплые берега и страны. Пенза для них "вахта", в октябрьском саду у них тока "вагончики".
в точку

Гость|05.04.2017 11:11|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 10:57|

А что у нас строят около гаражей на пересечении улиц Окружная-Воронова около гаражей? Табличка о стройке отсутствует. Может кто знает?

Ворос к Ширшиной ! Что строят?

Гость|05.04.2017 11:14|

Гость писал(a):

Что и в нём у ребёнка заместительници мэра появилась недвига?
А это компенсация за моральный вред, она скрипя сердцем согласовывала, долго мучаласЬ. ночами не спала...

Гость|05.04.2017 11:23|

Луначарского 7,что за уродство прилепили,правльный человек,строит рядом с железнодорожной прокуратурой?

Гость|05.04.2017 11:24|

а Савин вернул землю? или забыли про нее?

Гость|05.04.2017 11:27|

penzainform.ru писал(a):

обратил внимание на участки, освободившиеся после сноса и изъятия самовольно занятых земель. Он подчеркнул, что такие территории не должны пустовать.
Через годика три-четыре опять будут сносить строения на тех же "самовольно занятых" участках?

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Имя: Гость
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