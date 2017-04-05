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Общество | В Пензе наградили Павла Ромжаева, спасшего жизнь рыбаку

05.04.2017|09:00
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Во вторник, 4 апреля, в ПГУ начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов вручил благодарственное письмо 17-летнему Павлу Ромжаеву, который своими грамотными действиями спас жизнь рыбаку.

Напомним: ЧП произошло 24 марта в Наровчате. Павел с отцом Андреем Ромжаевым ехал на автомобиле вдоль Кладбищенского озера и заметил вещи на льду. Молодой человек тут же позвонил в дежурно-диспетчерскую службу и вызвал спасателей. В это время его отец достал из багажника трос для буксировки и бросил рыбаку. К операции по спасению присоединился проходивший мимо Родион Юсупов.

Прибывшие на место сотрудники МЧС по доскам, проложенным по льду, дошли до рыбака и доставили его на берег. Там мужчину передали бригаде скорой помощи.

«Спасибо профессорско-преподавательскому составу и родителям Павла за воспитание такого внимательного и решительного человека. Благодаря его своевременным действиям спасена жизнь человека», - подчеркнул Сергей Козлов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Павел Ромжаев представлен к награждению ведомственной медалью МЧС России. «Он становится кандидатом на награждение на IХ Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», - уточнили в МЧС.

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Гость|05.04.2017 09:18|

В чём геройство?? Позвонил по телефону-это мужественный поступок? Тогда давайте всех вызвавших МЧС,полицию,скорую представлять к наградам,чем они хуже..

Гость|05.04.2017 10:08|

Вам бы только высказать свое не кому ненужное мнение

Гость|05.04.2017 11:35|

Гость писал(a):

В чём геройство?? Позвонил по телефону-это мужественный поступок?
Да - это мужественный поступок. Таких как он остается все меньше и меньше - остальные в это время, вместо оказания помощи (даже банального вызова спасателей) занимаются съемкой происшествия на свои мобильные устройства.

Гость|05.04.2017 11:49|

Мельчают мужские поступки... настоящие мобильные герои свое Родины.

Гость|05.04.2017 11:52|

Гость писал(a):

В чём геройство?? Позвонил по телефону
А кто говорит о геройстве? Мальчишка проявил бдительность, наблюдательность, неравнодушие. Каки вопросы?

Гость|05.04.2017 12:56|

Чем этот парень выделился среди других таких же звонивших в скорую,полицию,мчс (о возгорании сообщил) ?

Гость|05.04.2017 13:04|

Гость писал(a):

Чем этот парень выделился среди других таких же звонивших в скорую,полицию,мчс (о возгорании сообщил) ?
Задайте этот вопрос человеку, которого он спас! Людей, позвонивших в скорую, полицию, МЧС может и много, а жизнь у каждого конкретного человека одна. И слава богу, что, кто-то из тех, кто может хотя бы позвонить, оказался рядом!

Гость|05.04.2017 13:08|

Гость писал(a):

В чём геройство?? Позвонил по телефону-это мужественный поступок? Т
Да! потому что очень многие дебилы предпочитают снимать на свой смартфон чужую беду. будь то пожар или ДТП, или тонущего

Гость|05.04.2017 13:26|

Гость писал(a):

ь|05.04.2017 09:18|

В чём геройство?? Позвонил по телефону-это мужественный поступок? Тогда давайте всех вызвавших МЧС,полицию,скорую представлять к наградам,чем они хуже..

Тут хоть действия есть и результат спасли. Года два назад пензаинформ писал одного студента в кузнецки посмертно наградили, а там и танувший утонул и тот кто типа спасать поплыл тоже утоп.

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