05.04.2017 | 09:00

Во вторник, 4 апреля, в ПГУ начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов вручил благодарственное письмо 17-летнему Павлу Ромжаеву, который своими грамотными действиями спас жизнь рыбаку.

Напомним: ЧП произошло 24 марта в Наровчате. Павел с отцом Андреем Ромжаевым ехал на автомобиле вдоль Кладбищенского озера и заметил вещи на льду. Молодой человек тут же позвонил в дежурно-диспетчерскую службу и вызвал спасателей. В это время его отец достал из багажника трос для буксировки и бросил рыбаку. К операции по спасению присоединился проходивший мимо Родион Юсупов.

Прибывшие на место сотрудники МЧС по доскам, проложенным по льду, дошли до рыбака и доставили его на берег. Там мужчину передали бригаде скорой помощи.

«Спасибо профессорско-преподавательскому составу и родителям Павла за воспитание такого внимательного и решительного человека. Благодаря его своевременным действиям спасена жизнь человека», - подчеркнул Сергей Козлов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Павел Ромжаев представлен к награждению ведомственной медалью МЧС России. «Он становится кандидатом на награждение на IХ Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», - уточнили в МЧС.