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Общество | В ИК-8 осужденные пользовались заточками и ключами от секторов

05.04.2017|09:12
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Заместитель прокурора Пензенской области Иван Грибов в ходе проверки выявил факты ненадлежащего контроля за осужденными со стороны администрации исправительной колонии № 8.

Так, выяснилось, что содержащиеся в учреждении граждане пользовались электрокипятильниками, электроудлинителями, заточками кустарного производства, лезвиями от одноразовых бритвенных станков, лекарственными препаратами без медицинского назначения.

Кроме того, в одной жилой секции была обнаружена самодельная электрическая проводка, запитанная в сеть исправительного учреждения.

«Непосредственно у осужденных изъят ключ, позволяющий открывать локальные секторы исправительного учреждения и свободно передвигаться по режимной территории», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала, что, несмотря на ранее сделанные замечания, администрация колонии не произвела ремонт напольного покрытия в общежитиях для осужденных. В результате те оборудовали под полом ниши для хранения запрещенных предметов.

«В целях устранения выявленных нарушений в адрес начальника УФСИН России по Пензенской области внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», - отметила Светлана Артамонова.

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Гость|05.04.2017 09:41|

кто стуканул ?

Гость|05.04.2017 09:43|

Все понимают, что если не будет всего того, что написано, то в зонах начнутся беспорядки. А прокурорским нужно финансово-хозяйственной деятельностью заняться в системе ФСИН, а не шнырять по баракам в поисках всякой мелочи и таблеток, стыдно.

Гость|05.04.2017 09:46|

Гость писал(a):

а не шнырять по баракам в поисках всякой мелочи и таблеток, стыдно
"dura lex, sed lex" означающее верховенство закона - т.е. какой бы ни был суровый закон, его нужно исполнять

Гость|05.04.2017 09:48|

Самое главное чтобы в зоне главенствовал ВОРОВСКОЙ ЗАКОН, тогда не страшны будут любые проверки.

Гость|05.04.2017 09:49|

Если поискать,много чего запрещённого на зоне можно обнаружить...

Гость|05.04.2017 10:05|

Гость писал(a):

Не Зоне люди живут по своим законам,
Давно уже все красные зоны, живут как пионеры, под дудку ходят.

Гость|05.04.2017 10:22|

Онижезаключенные. Им все можно!

Гость|05.04.2017 11:56|

Гость писал(a):

"dura lex, sed lex" означающее верховенство закона - т.е. какой бы ни был суровый закон, его нужно исполнять
А зачем такие законы, которые не дают нормально жить людям?

Гость|05.04.2017 12:06|

Гость писал(a):

А зачем такие законы, которые не дают нормально жить людям?
Ты вот сейчас про что? Нормально люди живут на свободе. А тут специфика учреждения предполагает, что люди живут не совсем нормально.

Да и зачем для "нормальной" жизни нужны заточки, например?

Гость|05.04.2017 12:06|

Гость писал(a):

А зачем такие законы, которые не дают нормально жить людям?
Там находятся люди, добровольно, по собственному желанию ущемлённые в правах! Они это знали и на это шли сознательно,а незнание закона, не освобождает от его ответственности, посему смотри пункт №1

"dura lex, sed lex"

Гость|05.04.2017 13:13|

гуляй басота

Имя: Гость
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