05.04.2017 | 09:12

Заместитель прокурора Пензенской области Иван Грибов в ходе проверки выявил факты ненадлежащего контроля за осужденными со стороны администрации исправительной колонии № 8.

Так, выяснилось, что содержащиеся в учреждении граждане пользовались электрокипятильниками, электроудлинителями, заточками кустарного производства, лезвиями от одноразовых бритвенных станков, лекарственными препаратами без медицинского назначения.

Кроме того, в одной жилой секции была обнаружена самодельная электрическая проводка, запитанная в сеть исправительного учреждения.

«Непосредственно у осужденных изъят ключ, позволяющий открывать локальные секторы исправительного учреждения и свободно передвигаться по режимной территории», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала, что, несмотря на ранее сделанные замечания, администрация колонии не произвела ремонт напольного покрытия в общежитиях для осужденных. В результате те оборудовали под полом ниши для хранения запрещенных предметов.

«В целях устранения выявленных нарушений в адрес начальника УФСИН России по Пензенской области внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», - отметила Светлана Артамонова.