05.04.2017 | 09:58

В среду, 5 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание со своими заместителями, начальником управления ЖКХ города Андреем Гришиным и другими ответственными лицами.

Мэр отметил, что шесть модульных котельных, сооруженных в прошлом году в разных частях города взамен подвальных, зарекомендовали себя хорошо: подача тепла в ряд жилых домов и социальных учреждений была стабильной, при этом тариф на услугу не увеличился.

«В этом году мы планируем за счет инвестора установить модульные котельные для теплоснабжения больницы № 4 на улице Светлой, больницы № 1 на улице Гагарина, больницы № 6 в Арбекове, на улице К. Цеткин вместо ЦТП-145, на улице Володарского для теплоснабжения здания администрации города и других. В настоящее время определяются земельные участки, на которых разместятся модульные котельные», - сообщил Виктор Кувайцев.

Напомним: осенью 2016 года у домов № 3 и 3а на улице Урицкого появился новый источник тепла – модульная котельная. Однако ее установка и ввод в эксплуатацию проходили с задержкой, которая, по словам вице-мэра Пензы Юрия Ильина, была связана с поставкой оборудования.