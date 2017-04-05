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Общество | В 2017 году в Пензе планируют установить не менее 5 модульных котельных

05.04.2017|09:58
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В среду, 5 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание со своими заместителями, начальником управления ЖКХ города Андреем Гришиным и другими ответственными лицами.

Мэр отметил, что шесть модульных котельных, сооруженных в прошлом году в разных частях города взамен подвальных, зарекомендовали себя хорошо: подача тепла в ряд жилых домов и социальных учреждений была стабильной, при этом тариф на услугу не увеличился.

«В этом году мы планируем за счет инвестора установить модульные котельные для теплоснабжения больницы № 4 на улице Светлой, больницы № 1 на улице Гагарина, больницы № 6 в Арбекове, на улице К. Цеткин вместо ЦТП-145, на улице Володарского для теплоснабжения здания администрации города и других. В настоящее время определяются земельные участки, на которых разместятся модульные котельные», - сообщил Виктор Кувайцев.

Напомним: осенью 2016 года у домов № 3 и 3а на улице Урицкого появился новый источник тепла – модульная котельная. Однако ее установка и ввод в эксплуатацию проходили с задержкой, которая, по словам вице-мэра Пензы Юрия Ильина, была связана с поставкой оборудования.

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Гость|05.04.2017 10:26|

А нам это зачем . Вообще не интересно ни кому . Делайте что хотите людям наплевать .

Гость|05.04.2017 10:34|

Гость писал(a):

Делайте что хотите людям наплевать .
За всех не говори, чуда в пёрьях.

Гость|05.04.2017 10:35|

ну про себя они не забудут

Гость|05.04.2017 10:39|

Городская администрация может и подождать в очереди, котельные нужны садикам, школам, больницам а не администрациям. В администрациях людей не лечат, не учат и не выращивают!!!

Гость|05.04.2017 10:45|

Не верю в благополучное воплощение. Удорожание в разы гарантировано.

Гость|05.04.2017 11:31|

Не верю в благополучное воплощение. Удорожание в разы гарантировано.

ОНИ ничего просто так не делают,пока не просчитают сколько осядет в их карманах... Потом у кого-то из их родственников появится завод по производству тротуарной плитки и будут всю набережную мостить этой плиткой...

Гость|05.04.2017 11:52|

Да если бы хотя бы плиткой а то не известной субстанцией и каждый год

Гость|05.04.2017 12:50|

где видео совещания

Гость|05.04.2017 13:31|

Правильно: главное - администрацию города обеспечить модульной котельной. А город пусть от ТЭЦ замерзает!

Имя: Гость
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