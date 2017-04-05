05.04.2017 | 17:03

Во вторник, 4 апреля, в Колышлейском и Сердобском районах сотрудники регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения обнаружили нарушения на территории местных кладбищ: недалеко от могил посетители погостов устроили несанкционированные свалки.

«Администрациям районов рекомендовано устранить выявленные нарушения», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в ходе планерки в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев призвал активнее работать в плане благоустройства. В частности, глава региона напомнил о необходимости привести в порядок кладбища, куда люди пойдут на Пасху.