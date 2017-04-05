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Общество | Губернатор поручил пересчитать стоимость ремонта казенной палаты

05.04.2017|11:28
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Губернатор Иван Белозерцев потребовал уделить пристальное внимание строению на улице Белинского, 8, в Пензе.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Проектно-сметная документация на его капитальный ремонт составлялась два года назад. После этого был проведен ремонт кровли.

«Нужно уточнить, насколько расчеты двухгодичной давности сейчас актуальны, чтобы понимать, какие средства нужны для приведения строения в порядок», - поручил глава региона.

В здании первого корпуса присутственных мест в Пензе с 1780-х до 1917 года размещались учреждения местного управления. В их числе - казенная палата, с которой была связана служба организатора первого пензенского театра, поэта и актера-любителя Ивана Долгорукого, занимавшего должность вице-губернатора в 1791-1797 годах, и писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина, бывшего в 1865-1866 годах председателем казенной палаты.

«В Пензенской области расположено 370 объектов культурного наследия, из них 47 федерального, 321 регионального и 2 - местного значения.

В 2016 году масштабная реставрация коснулась второго корпуса присутственных мест (г. Пенза, ул. Белинского, 2), здания 2-й женской гимназии, аптеки и бывшего винного завода (г. Пенза, ул. Московская, 74), здания бывших присутственных мест (р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1).

В Башмаковском районе отремонтирован обелиск, установленный на месте Кандиевского восстания, в Пензе проведены консервационные работы в здании, где располагался Литовский комитет», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Напомним: важность сохранения памятников архитектуры губернатор подчеркнул на состоявшемся в конце марта круглом столе. Как отметил Иван Белозерцев, Пенза должна стать одним из самых красивых областных центров в России, чтобы жители гордились ею.

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Гость|05.04.2017 12:23|

заодно узнайте, из каких денег строится храмик через дорогу.

Сколько туда зарыто бюджетных денег?

Гость|05.04.2017 12:29|

где видео совещания

Гость|05.04.2017 12:30|

на совещании рассказали бы еще

если это не запрещено действующим законодательством

существует ли или нет в Пензенской области, городе Пензе организованный бандитизм, организованная преступность

Гость|05.04.2017 12:49|

на совещании рассказали бы еще

если это не запрещено действующим законодательством

существует ли или нет в Пензенской области, городе Пензе организованный бандитизм, организованная преступность

Она во всех сферах жизни этого города!!!

Имя: Гость
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