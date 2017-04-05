05.04.2017 | 14:35

Во вторник, 4 апреля, у Дома молодежи в Пензе состоялось траурное мероприятие, посвященное трагедии в петербургском метро, где 3 апреля произошел взрыв.

В акции приняли участие более 200 человек. Среди них были представители общественных объединений и организаций, автономии региона, волонтеры и просто прохожие.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Неравнодушные пензенцы принесли цветы и игрушки, зажгли свечи, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

Напомним: в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.

4 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда. В храмах по погибшим при взрыве в Петербурге отслужили панихиды.