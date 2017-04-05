Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|21:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

Общество | Более 200 пензенцев приняли участие в акции памяти у Дома молодежи

05.04.2017|14:35
Печать

Во вторник, 4 апреля, у Дома молодежи в Пензе состоялось траурное мероприятие, посвященное трагедии в петербургском метро, где 3 апреля произошел взрыв.

В акции приняли участие более 200 человек. Среди них были представители общественных объединений и организаций, автономии региона, волонтеры и просто прохожие.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Неравнодушные пензенцы принесли цветы и игрушки, зажгли свечи, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

Напомним: в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.

4 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда. В храмах по погибшим при взрыве в Петербурге отслужили панихиды.

Источник — Фото Олега Машина
0
0
0
0
Гость|05.04.2017 14:52|

penzainform.ru писал(a):

игрушки, зажгли свечи, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.
Неравнодушных пензенцев пересчитывал неравнодушный сотрудник министерства образования?

как эти галочки надоели

Гость|05.04.2017 14:57|

более 200 - это не более 250 (если более 250 - это уже почти 300)

в Пензе жителей 525 тысяч.

пришло 0,05%.

звучит не так уж и пафосно. верно?

Гость|05.04.2017 15:12|

«Терактов всегда можно и нужно ожидать. Теракт — такое же лицо XXI века, как и многие другие приметы сегодняшнего времени. Я по несчастью знаю о количестве предотвращенных терактов — штуках о тридцати. Это тот стиль, тот язык, на котором с нами будут говорить радикалы, прежде всего религиозные. Собак религии спустили с цепей. Откуда происходят теракты? Из желания наиболее ярко и свирепо продемонстрировать свою позицию и свою уникальность. Это чисто религиозная вещь, и, поощряя религию, поощряют теракты», — сказал Невзоров русской службе BBC.

Гость|05.04.2017 15:18|

Гость писал(a):

звучит не так уж и пафосно. верно?
верно, сам то не ходил ?

Гость|05.04.2017 15:21|

Директор Дома молодёжи депутат-единоросс Куроедов захватил муниципальную землю в Ахунах в личное пользование.

Гость|05.04.2017 16:05|

А утром 5.04 от свечей и игрушек не осталось и следа. Люди пришли, репортаж сняли, галочку поставили и хватит. И это не показуха?

Гость|05.04.2017 16:30|

Организаторы хреновы, даже провести нечего не могут, где было сообщение в СМИ, что проводится акция, пришли бы не жалкие «более 200», а значительно больше, ... ни посрать ни покараулить не умеют...

Гость|05.04.2017 17:01|

В Питере дети погибли? Игрушки зачем? Или организаторам плевать или мозгов не хватает. Устроили ПиАр на костях, Северная Корея не за горами товарищи. А погибшим искренняя светлая память.

Гость|05.04.2017 17:27|

Игрушки, видимо, в память об умерших от зарина сирийских детях.

Гость|05.04.2017 17:34|

Гость писал(a):

В Питере дети погибли? Игрушки зачем? Или организаторам плевать или мозгов не хватает.
Среди пострадавших от взрыва в петербургском метрополитене были и дети. А ты видать, дурачок.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!