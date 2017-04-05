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Общество | 7 апреля в спортивных сооружениях Пензы будут действовать скидки

05.04.2017|15:15
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В пятницу, 7 апреля, региональное министерство физической культуры и спорта проведет в подведомственных учреждениях акцию, приуроченную ко Всемирному дню здоровья. В этот день посетителям спортивных сооружений будут предоставляться скидки.

Так, во дворце водного спорта «Сура» детский билет 7 апреля будет стоит 55 рублей, взрослый - 110. В обычные дни за них просят 110 и 160 соответственно.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» цены будут такими же (вне акции стоимость билетов в «Дельфине» также совпадает с «Сурой»). Пензенцам стоит иметь в виду, что 7 апреля из-за проходящих соревнований там будет только три сеанса массового плавания: в 7:00, 20:00 и 21:00.

Во дворце спорта «Олимпийский» будет действовать скидка 50 процентов на тренажерный зал, плавание и настольный теннис. При этом она не будет распространяться на тех, у кого уже есть льготы. Обычная цена на сеанс плавания в «Олимпийском» - 130 рублей, в тренажерный зал – 140, на настольный теннис – 110.

В открытом бассейне в Ахунах также будет действовать скидка 50 процентов, и она тоже не коснется тех, у кого есть льготы. Без акции стоимость билета там составляет 150 рублей.

Во дворце спорта «Буртасы» скидка распространится на тренажерный зал, разовое посещение которого стоит 190 рублей, и бассейн, где цена сеанса - 160 рублей. 7 апреля посетители заплатят в два раза меньше. При этом ИА «ПензаИнформ» в учреждении уточнили, что скидка на плавание будет действовать до 15:00.

Объявлена 50-процентная скидка и во дворце единоборств «Воейков». Обычная цена билета в тренажерный зал до 14:00 - 80 рублей, после 14:00 - 110, в фитнес-зал - 180 рублей.

На комплексном стадионе «Первомайский» 7 апреля будет предоставляться скидка 50 процентов на тренажерный зал, час в котором стоит 120 рублей.

В теннисном центре «Виктория», также обозначенном министерством спорта в качестве участника мероприятия, сообщили, что знают об акции, но пока затруднились уточнить, какие скидки для посетителей будут действовать.

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Гость|05.04.2017 15:49|

все дворцы спорта должны быть благодарны ПензаИнформу и бежать за магарычем !

Гость|05.04.2017 16:30|

Сначала подняли цену в бассейны и разовое посещение тренажерного зала, ничем не обосновав, а теперь снижают. Почему про повышение не написали тогда???

Гость|05.04.2017 16:34|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:30|

Сначала подняли цену в бассейны

В каком бассейне конкретно подняли цену?

Гость|05.04.2017 16:38|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:34|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:30|

Сначала подняли цену в бассейны

В каком бассейне конкретно подняли цену?

КОНКРЕТНО в "Буртасах" с 1 апреля

Гость|05.04.2017 16:39|

Кого и куда будут скидывать?

Гость|05.04.2017 16:45|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:38|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:34|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:30|

Сначала подняли цену в бассейны

В каком бассейне конкретно подняли цену?

КОНКРЕТНО в "Буртасах" с 1 апреля

Сколько было и сколько стало?

Гость|05.04.2017 16:52|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:45|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:38|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:34|

Гость писал(a):

Гость|05.04.2017 16:30|

Сначала подняли цену в бассейны

В каком бассейне конкретно подняли цену?

КОНКРЕТНО в "Буртасах" с 1 апреля

Сколько было и сколько стало?

Любопытный какой....))) 140 стало 160

Гость|05.04.2017 17:32|

Позорище, заниматься спортом дороже чем бухать

Гость|05.04.2017 17:35|

БУДУТ СКИДКИ КИДКИ И КИДАЛОВО

Гость|05.04.2017 17:37|

Гость писал(a):

В каком бассейне конкретно подняли цену?
В Буртасах подняли цены ну конкретно

Гость|05.04.2017 17:40|

Гость писал(a):

Позорище, заниматься спортом дороже чем бухать
БУХАТЬ ЭТО ВАМ НЕ СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ ТУТ ЗДОРОВЬЕ НУЖНО

Имя: Гость
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