04.04.2017 | 13:02

Во вторник, 4 апреля, в Пензенском государственном университете прошел форум «Полиция за здоровое поколение». Мероприятие, состоявшееся в рамках расширенного заседания общественного совета, началось минутой молчания, которой собравшиеся почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге.

Открывая форум, начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев отметил, что с каждым разом он приобретает все большие масштабы.

«Главную скрипку в мероприятиях играет, конечно, молодежь. Она готова вести работу по борьбе с негативными явлениями, с которыми столкнулось наше общество: наркоманией, алкоголизмом, экстремизмом. Если сидеть сложа руки, то через 20-30 лет мы можем остаться без будущего», - отметил Юрий Рузляев.

Начальник УМВД подчеркнул, что старые инструменты и методики выработали себя, нужны новые подходы.

«Мы не тем языком разговариваем с молодежью. Говорим, что нельзя употреблять наркотики, что нельзя молодой организм приучать к алкоголю... Но только вы, молодежь, на своем языке можете донести, что этот путь ведет в никуда», - обратился главный полицейский области к студентам.

По словам Юрия Рузляева, одним из главных инструментов в распространении наркотиков стал Интернет.

«Молодежь от 15 до 25 лет продолжает употреблять наркотики. В 1-м квартале мы изъяли 22 килограмма! Мы, взрослые, не смогли найти для детей убедительные слова, поэтому обращаемся к вам с просьбой сформулировать предложения, как можно выработать у молодых людей стойкое неприятие по отношению к употреблению наркотиков и алкоголя», - подчеркнул Юрий Рузляев.