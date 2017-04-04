Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

Общество | Юрий Рузляев попросил у молодежи помощи в борьбе с наркоманией

04.04.2017|13:02
Печать

Во вторник, 4 апреля, в Пензенском государственном университете прошел форум «Полиция за здоровое поколение». Мероприятие, состоявшееся в рамках расширенного заседания общественного совета, началось минутой молчания, которой собравшиеся почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге.

Открывая форум, начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев отметил, что с каждым разом он приобретает все большие масштабы.

«Главную скрипку в мероприятиях играет, конечно, молодежь. Она готова вести работу по борьбе с негативными явлениями, с которыми столкнулось наше общество: наркоманией, алкоголизмом, экстремизмом. Если сидеть сложа руки, то через 20-30 лет мы можем остаться без будущего», - отметил Юрий Рузляев.

Начальник УМВД подчеркнул, что старые инструменты и методики выработали себя, нужны новые подходы.

«Мы не тем языком разговариваем с молодежью. Говорим, что нельзя употреблять наркотики, что нельзя молодой организм приучать к алкоголю... Но только вы, молодежь, на своем языке можете донести, что этот путь ведет в никуда», - обратился главный полицейский области к студентам.

По словам Юрия Рузляева, одним из главных инструментов в распространении наркотиков стал Интернет.

«Молодежь от 15 до 25 лет продолжает употреблять наркотики. В 1-м квартале мы изъяли 22 килограмма! Мы, взрослые, не смогли найти для детей убедительные слова, поэтому обращаемся к вам с просьбой сформулировать предложения, как можно выработать у молодых людей стойкое неприятие по отношению к употреблению наркотиков и алкоголя», - подчеркнул Юрий Рузляев.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 13:44|

penzainform.ru писал(a):

старые инструменты и методики выработали себя, нужны новые подходы.
совершенно правильно

и можно даже сказать своевременое заявление

Гость|04.04.2017 13:55|

Гость писал(a):

совершенно правильно

Такие призывы будут актуальны при справедливой организации общества ( или хотябы казалась таковой), а сейчас организация общества на справедливую мало похожа.

Гость|04.04.2017 13:57|

кроме разговоров необходимо совершать ряд определенных действий

если поглядеть в разных транскрициях значение слова НАРКОМАНИЯ

то тама звучат такие формулировки типа

наркомания типа -это прогредиентное заболевание и т.д.

и кроме того наркомания широко распространена в мире

особенно тяжело обстоит ситуация в

в р а з в и в а ю щ и х с я странах

о чем это говорит что такое развивающаяся , развиваеться , развивающихся

побороть наркоманию очень легко

необходимо всего лишь

Гость|04.04.2017 14:03|

А ещё надо ЦОДД призвать отмыть и отрегулировать светофоры в соответствии с ГОСТ: чтобы после красного сигнала включался сначала жёлтый на 3 секунды минимум, а уж потом зелёный. И наоборот.

Гость|04.04.2017 14:09|

А чо призывать как ранее было сказано 70 процентов жителей Пензы доверяют полиции, так что Рузляев давай сам мы тебе доверяем в перед борись.

Гость|04.04.2017 14:11|

Гость писал(a):

побороть наркоманию очень легко
необходимо уходить от понятия развития экономики развивающегося экономического направления развивающихся экономик

экономика должна и может только работать, расти, рост экономики, прирост показателей ВВП

экономика недолжна развиваться она работать имеет право

всего лишь необходимо создать на законодательном уровне предпосылки для самостоятельного возникновения миллионов частных, индивидуальных рабочих мест

нет рабочего места-нет произведенного инновационного товара, продукта

нет продукта,товара -нет прибыли от реализации

нет прибыли -нет зарплаты и отчислений в пенсионный фонд

что вынужден делать гражданин?

невозможно создать свое частное рабочее место

соответственно нету никакой работающей экономики

она экономика развивающаяся

что вынужден делать гражданин

в магазине хлеб продают за деньги

где гражданину брать деньги

свое частное, индивидуальное рабочее место создать невозможно в соответствии с действующими нормами

где брать гражданину деньги на хлеб непонятно

где вновь созданные рабочие места?

где зарплата

Гость|04.04.2017 14:38|

Дайте молодёжи перспективу !И что это за просьбы о помощи? А полиция за что деньги будет получать ? У нас КАПИТАЛИЗМ ---НИЧЕГО НИКОМУ БЕСПЛАТНО НЕ ДЕЛАЕТСЯ !Платите хорошо и молодёжь будет вам помогать !

Гость|04.04.2017 14:43|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 13:44|

penzainform.ru писал(a):

старые инструменты и методики выработали себя, нужны новые подходы.

совершенно правильно

и можно даже сказать своевременое заявление

Нуууу... взять к примеру бульбулятор - эффективно работающий инструмент. Он еще много лет будет эффективен - зачем от него отказываться?

Гость|04.04.2017 14:58|

penzainform.ru писал(a):

как можно выработать
penzainform.ru писал(a):
стойкое неприятие по отношению к употреблению наркотиков и алкоголя
как выработать

известно что спирт -яд

спирт содержиться в водяре

водяру продают в магазине даже без рецепта

стойкое неприятие алкоголя крепкого вырабатываеться индивидуально организмом человека вследствии отравления крепкими алкогольными продуктами

как выработать стойкое неприятие

к у п о т р е б л е н и ю

если человек имеет рабочее место

если человек каждый час , каждый рабочий день занят работой

если человек получает зарплату за свой труд

то и смысла то нету человеку заниматься употреблением чего либо

потому что есть такое слово как распорядок дня

планирование своей жизни

план жизненный

если в соответствии с действующими нормами невозможно устроиться на работу с более менее средней зарплатой

и если невозможно создать собственное частное рабочее место и изготавливать инновационный продукт

то что будет делать человек

у него нету никакого плана

потому что чтобы он там незапланировал везде нужны деньги

а денег нет и небудет потому что необходимо работать, а рабочих мест с о средней оплатой нету

тютю

и создать свое частное рабочее место человек несможет потому что таковы нормы действующее

получаеться что если даже человек чтото распланировал ничего непроизойдет

план не работает потому что таковы действующие нормы

Гость|04.04.2017 15:10|

читала Хосе Мухико)))он говорил марихуана не вредна и там же написано как в Уругвае боролись с наркотиками )))зачем придумывать что то?привлекать кого то ?

Гость|04.04.2017 15:12|

Хосе Мукика

Гость|04.04.2017 15:42|

penzainform.ru писал(a):

сформулировать предложения
penzainform.ru писал(a):
как можно выработать
penzainform.ru писал(a):
стойкое неприятие по отношению к употреблению наркотиков и алкоголя
существует опыт борьбы с нарколабораториями в других государствах

за информацию о месте нахождении нарколаборатории информатору выплачивают порядка 5000 $ в случае подтверждения информации о месте нахождения нарколаборатории

Гость|04.04.2017 15:42|

Работать нужно,а не на жопе сидеть в кабинетах.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!