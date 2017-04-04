04.04.2017 | 16:48

Спасский районный суд постановил арестовать на сутки гражданина Мордовии, оставившего место ДТП.

Мужчина, находясь в Спасске, управлял автомобилем ВАЗ-21112 и при движении задним ходом врезался в стоявший Ford Focus. После этого водитель скрылся с места ДТП.

Как пояснил сам виновник аварии, он ушел на рынок, а когда вернулся, то хозяина иномарки не было.

«Гражданин уехал с места ДТП, в органы ГИБДД не сообщал. Управление автомобилем является для него основным видом деятельности и источником дохода», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Вина иногороднего водителя подтверждается совокупностью доказательств, в частности протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора отдела ГИБДД, схемой дорожно-транспортного происшествия и др.

Мужчина, которого ранее штрафовали за превышение скорости, полностью признал свою вину.