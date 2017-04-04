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Общество | В Спасске гражданин Мордовии врезался в иномарку и покинул место ДТП

04.04.2017|16:48
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Спасский районный суд постановил арестовать на сутки гражданина Мордовии, оставившего место ДТП.

Мужчина, находясь в Спасске, управлял автомобилем ВАЗ-21112 и при движении задним ходом врезался в стоявший Ford Focus. После этого водитель скрылся с места ДТП.

Как пояснил сам виновник аварии, он ушел на рынок, а когда вернулся, то хозяина иномарки не было.

«Гражданин уехал с места ДТП, в органы ГИБДД не сообщал. Управление автомобилем является для него основным видом деятельности и источником дохода», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Вина иногороднего водителя подтверждается совокупностью доказательств, в частности протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора отдела ГИБДД, схемой дорожно-транспортного происшествия и др.

Мужчина, которого ранее штрафовали за превышение скорости, полностью признал свою вину.

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Гость|04.04.2017 17:08|

скрылся, козел, мне тоже Матиз во дворе пихнули в крыло и скрылись, демоны!

Гость|04.04.2017 17:16|

Иномарку таранил патриот.

Гость|04.04.2017 17:18|

Таксист мордовский!

Гость|04.04.2017 17:18|

Расстрелять мордвина! ...чтобы думал в следующий раз))

Гость|04.04.2017 17:22|

Вы тупые журналюги как гражданин мог врезаться в иномарку каким местом он наверное чем то управлял вашему перу место только на помойке

Гость|04.04.2017 17:40|

penzainform.ru писал(a):

гражданина Мордовии
Это как? Что, Мордовия уже свое гражданство дает?

Гость|04.04.2017 17:41|

Гражданин Мордовии...

Гость|04.04.2017 17:51|

Спасский мордвин врезался в иностранку

Гость|04.04.2017 18:06|

Арест на сутки к чему?

Гость|04.04.2017 19:50|

Мордовия-"Республика". Соответственно жители "Республики"-Хвранцузы, али мордвинцы.

Гость|04.04.2017 19:52|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 19:50|

Мордовия-"Республика". Соответственно жители "Республики"-Хвранцузы, али мордвинцы

Возможно мордвины.

Гость|04.04.2017 19:59|

Видишь Де,Партье-мордвин. Видишь мордвина-Француз.

Гость|04.04.2017 20:01|

Кругом одни французы.

Имя: Гость
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