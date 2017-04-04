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Общество | В Пензе продавщицу оштрафовали за торговлю под ярким солнцем

04.04.2017|09:41
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Во время планового рейда инспектор областного отдела госветнадзора выявил в Пензе факт торговли в несанкционированном месте.

Женщина продавала животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы ее качество и безопасность.

Кроме того, товар реализовывался под яркими, теплыми солнечными лучами.

«Небезопасная продукция снята с реализации, гражданка привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 500 рублей», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

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Гость|04.04.2017 09:58|

...исходя из заголовка, если бы торговала под темной тучкой, то не оштрафовали бы!

Гость|04.04.2017 09:58|

налог на солнечный свет...

Гость|04.04.2017 10:06|

Замеры яркости солнца были проведены,документально подтверждено нарушение? Со всеми поверками и свидетельствами замерочный аппарат?

Гость|04.04.2017 10:14|

penzainform.ru писал(a):

инспектор областного отдела госветнадзора
походу ошибка в должности госСветнадзор :)

penzainform.ru писал(a):

товар реализовывался под яркими, теплыми солнечными лучами.

Гость|04.04.2017 10:20|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, товар реализовывался под яркими, теплыми солнечными лучами.
А какой речевой оборот!!! Не статьи писать надо, а романы.)))

Теплые солнечные лучи...т.е. под холодными солнечными лучами можно и нужно?)))

Гость|04.04.2017 10:32|

статья убили наповал!!!

Гость|04.04.2017 10:39|

На углу Луначарского-Дзержинского около 35 школы каждый день продают мясо-молочную продукцию Возле проезжей части, на солнышке...

Гость|04.04.2017 10:47|

Под яркими солнечными теплыми лучами реализовала товар гражданка России и не знала она что нарушает законодательство уверовав как в молитву НЕ НАДО КОШМАРИТЬ БИЗНЕС Но не долго длилась идилия впрочем как и во всей стране и затмила ее продукцию вместе с ней туча ГОССВЕТНАДЗОРА И ЗАПРЕТИЛА ТОРГОВАТЬ В СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

Гость|04.04.2017 10:57|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 10:39|

На углу Луначарского-Дзержинского около 35 школы каждый день продают мясо-молочную продукцию Возле проезжей части, на солнышке

А лучи от солнышка яркие? ТЕПЛЫЕ?

Гость|04.04.2017 11:32|

Пойду шезлонг сделаю и туда загорать

Гость|04.04.2017 11:44|

А на субботник продавщица пойдет?

Гость|04.04.2017 11:56|

ЕСЛИ под яркими, теплыми солнечными лучами.ТО НЕТ ЕЙ ПОД СТРАХОМ ШТРАФА ЗАПРЕЩЕНО БЕДНЯЖКА ЕЙ ТЕПЕРЬ ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА НУЖНА БИЗНЕС ЗАКОШМАРИЛИ

Гость|04.04.2017 12:06|

Это был Дневной дозор!!! Новость срочно на 1-й канал!

Гость|04.04.2017 12:27|

НЕТ ЭТО БЫЛ ДНЕВНОЙ ПОЗОР

Гость|04.04.2017 12:42|

penzainform.ru писал(a):

под яркими, теплыми солнечными лучами
РОМАНТИЧНО ТО КАК!!

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Имя: Гость
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