04.04.2017 | 09:41

Во время планового рейда инспектор областного отдела госветнадзора выявил в Пензе факт торговли в несанкционированном месте.

Женщина продавала животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы ее качество и безопасность.

Кроме того, товар реализовывался под яркими, теплыми солнечными лучами.

«Небезопасная продукция снята с реализации, гражданка привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 500 рублей», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.